Türkiye'nin bir ucunda tuğralar kaldırılırken, diğer bir ucunda ise tuğralı ay yıldız caddeleri süslüyor Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası figürlü saat belediye tarafından kaldırılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tuğralı kavşak süslemeleri ile dikkat çekiyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası figürlü saat belediye tarafından kaldırılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tuğralı kavşak süslemeleri ile dikkat çekiyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde GazipaşaAlanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saatin belediye tarafından kaldırılması tartışmaları beraberinde getirirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce başlattığı ışıklandırma projeleri kapsamında Hacıkasım Kavşağı‘na yaptırılan Osmanlı tuğralı ışıklı dev ay yıldız ise görenlerin ilgisini çekiyor. Trabzonluların da büyük beğenisini kazanan Tanjant yolu Hacıkasım Kavşağı'nda bulunan Osmanlı tuğralı dev ay yıldız, gece ve gündüz görüntüsü ile beğeni topluyor. Trabzonlular, yapılan çalışmayı çok doğru ve olumlu bulduklarını ifade ederek, bu düzenlemenin şehrin diğer kavşaklarında da yapılmasını arzu ettiklerini belirttiler.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve geldiği günden itibaren şehrin ışıklandırılmasının önemine dikkat çekmiş, bu konuda birçok noktada çalışma yapılacağını açıklamıştı. İlk olarak tarihi surların aydınlatılması ile başlayan çalışmalar, kavşaklarda ve şehrin tarihi mekanlarında yapılan küçük dokunuşlarla Trabzon’a farklı bir hava kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.