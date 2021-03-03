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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor İstanbul'a gitti

İHA

Trabzonspor İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonucu burnu kırılan Vitor Hugo ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde maske ile sahada mücadele edecek.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmayla Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor 22 kişilik oyuncu kadrosuyla İstanbul'a gitti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 15.45'te İstanbul'a hareket etti.
Bordomavililerin 22 kişilik oyuncu kadrosunda; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Edgar le, Vitor Hugo, Hüseyin, Serkan Asan, Atakan, Faruk Can, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Afobe yer aldı.

Abdulkadir Ömür antrenmanı ziyaret etti
Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür, bordomavili takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti. Tedavisini Trabzon'da sürdüren yıldız oyuncu teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla görüştü.
Bordomavililerin yarınki karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakesetas, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny 11'i ile çıkması bekleniyor.

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