Aktaş: "Hadrianus Limanı'nı Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz" Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: "Trabzon tarihi olarak 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir" "Bu şehrin bir çok noktasında yapılan kazılarda bu tür alanlar çıkıyor ancak maalesef korumak yerine bir an önce kapatılıp işlerin devam edilmesi algısıyla olaya bakılıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aktaş: "Hadrianus Limanı'nı Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz" Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: "Trabzon tarihi olarak 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir" "Bu şehrin bir çok noktasında yapılan kazılarda bu tür alanlar çıkıyor ancak maalesef korumak yerine bir an önce kapatılıp işlerin devam edilmesi algısıyla olaya bakılıyor"

İHA

Aktaş: "Hadrianus Limanı'nı Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz" Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: "Trabzon tarihi olarak 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir" "Bu şehrin bir çok noktasında yapılan kazılarda bu tür alanlar çıkıyor ancak maalesef korumak yerine bir an önce kapatılıp işlerin devam edilmesi algısıyla olaya bakılıyor"

Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, Trabzon’un Pazarkapı Mahallesinde geçtiğimiz günlerde Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan otopark çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılarla ilgili yaptığı açıklamada "Hadrianus Limanı'nı Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz" dedi.
Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkta yapılan kazı çalışmasında Trabzon’un tarihi geçmişi bir kez daha ortaya çıktı. 4 bin yıllık tarihi bulunan Trabzon’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında M.S. 117118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar gün yüzüne çıktı. Toprağın 4 metre altında kalan yapılar süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surunun güneydoğu köşesine ait kalıntılar, Roma kralı Justinyanus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıktı. 5 bin metrekare genişliği bulan alanda kazı çalışmalarında yine Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen örme sütun bulundu.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, bulunan tarihi kalıntılarının mutlaka turizme kazandırılması gerektiğini belirterek burasını Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak gördüklerini söyledi.
Aktaş, Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan Göbekli Tepe’nin ününün Türkiye sınırlarını aşarak dünya tarihi için çok önemli bir tarih eser olduğuna dikkat çekerek, “Üniversiteden hocaların yaptığı çalışmalardan edindiğimiz bilgilere göre Trabzon tarihi olarak 6 farklı dönemden geçmiş bir şehir. Burası da üçüncü dönem Roma dönemine ait Hadrianus Limanı kalıntılarının bulunduğu bir nokta. Bu şehrin bir çok noktasında yapılan kazılarda bu tür alanlar çıkıyor ancak maalesef korumak yerine bir an önce kapatılıp işlerin devam edilmesi algısıyla olaya bakılıyor. Burası öyle olmayacak inşallah. Zaten Belediye bu alanın koruyacağıyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Biz hem peyzaj mimarlar odası olarak hem de diğer Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte hareket ederek bu çalışmanın devamını takipte olacağımızı bizden bir destek istenirse her zaman arkasında bulunacağımızı belirtiyoruz. Biz burayı Trabzon’un Göbekli Tepesi olarak nitelendiriyoruz. Çünkü Göbekli Tepe Türkiye sınırlarını aşmış dünya için önemli bir nokta. Tarihin başladığı nokta olarak nitelendiriliyor. Bizim şehrimizde de bu tür alanlar o kadar çok fazla ki değerini bilmeliyiz artık koruma içgüdüsüyle yapıp turizme, kent kültürüne bunu kazandırmalıyız. Çünkü bu tür alanlar yaşadığımız şehrin kimliğini yansıtıyor. Yani geçmişteki kimliğini yansıtıyor. Biz üzerini kapatarak aslında şehrin kimliğini kapatıyoruz. Artık bunları koruyarak kentin kimliğini daha çok ortaya çıkartacağız. Bu anlamda çok ciddi önemli bir nokta. Biz de burayı bütün alanı değerlendirerek yapılacak kazılar sonucunda turizme açarak kente daha çok turist çekilmesini istiyoruz. Bu kazıya tam destek veriyor, tüm bölge yöneticilerini göreve çağırıyor kazı alanının genişletilmesi konusunda çalışanlara destek verilmesini talep ediyor ve üzerinin kapatılmaması konusunda kazının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor İstanbul'a gitti
AFAD Trabzon İl Müdürü Kıratlı: “İl afet risk azaltma planları üzerinde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER AFAD Trabzon İl Müdürü Kıratlı: “İl afet risk azaltma ...
Türkiye'nin bir ucunda tuğralar kaldırılırken, diğer bir ucunda ise tuğralı ay yıldız caddeleri süslüyor Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası figürlü saat belediye tarafından kaldırılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tuğralı kavşak süslemeleri ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin bir ucunda tuğralar kaldırılırken, diğer ...
Yerli hamsi bu yıl ilk kez tezgâhlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor Trabzon açıklarında avlanan hamsi kilosu 30-35 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Yerli hamsi bu yıl ilk kez tezgâhlarda yerini aldı ...
Akçaabat’ta kentin görünümünü değiştirecek projeler hayata geçiyor
YEREL HABERLER Akçaabat’ta kentin görünümünü değiştirecek projeler ...
Trabzonspor yeniden çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor yeniden çıkışa geçmek istiyor
Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'de virüs yayılımı durdurulmazsa diğer şehirlere yayılabilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'de virüs yayılımı ...
Kalp doktorunun anestezi ilacı ile intihara teşebbüs ettiği iddiası Kalp ve Damar Cerrahisi doktoru Prof. Dr. İlker Mataracı, serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddiaları üzerine polis harekete geçti Doktorun beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Kalp doktorunun anestezi ilacı ile intihara teşebbüs ...
Doğu Karadenizli turizmcilerden kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve sicil affı talebi
YEREL HABERLER Doğu Karadenizli turizmcilerden kısa çalışma ...
Sanayiciler AK Parti İl Başkanı Mumcu’ya projelerini anlattı
YEREL HABERLER Sanayiciler AK Parti İl Başkanı Mumcu’ya projelerini ...
Özel İmperial Hastanesi’nde başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik’in görevden ayrılmasıyla boşalan başhekimlik görevini Çocuk Hastalıları Uzmanı Dr. Nevzat Akkol devraldı
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi’nde başhekimlik devir teslim ...
16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (3)
YEREL HABERLER 16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (3)
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu yeniden ertelendi
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Genel Kurulu yeniden ertelendi
16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (2)
YEREL HABERLER 16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (2)
'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon´da caddeler kalabalık
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon´da caddeler ...
16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü
YEREL HABERLER 16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü
Trabzon'da öğrenciler kolbastı eşliğinde sınıflarına girdi
YEREL HABERLER Trabzon'da öğrenciler kolbastı eşliğinde sınıflarına ...
Bu yılın 2 aylık döneminde Doğu Karadeniz'de ihracat rakamları 300 milyona yaklaştı Doğu Karadeniz Bölgesi'nden tarihin en yüksek Ocak-Şubat dönemi ihracatı gerçekleşti
YEREL HABERLER Bu yılın 2 aylık döneminde Doğu Karadeniz'de ihracat ...
Sertaç Güven: "Zirve mücadelesini bırakmayacağız" Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven: "Umutsuzluğa kapılmadan yolumuza devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Sertaç Güven: "Zirve mücadelesini ...