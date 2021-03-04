Trabzon'a şehit ateşi düştü

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TRABZON, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon´un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon´un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)

2021-03-04 23:01:37



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