Akçaabat Köftecileri normalleşme kapsamında açılacakları günü bekliyor Pandemide kırmızı alarm veren Trabzon’da paket servis yapan Akçaabat köftecileri eski günlerine kavuşmayı bekliyor

Trabzon’da köfte salonları bir an önce normalleşme sürecine kavuşarak iş yerlerini açmayı bekliyor.

Türkiye’nin farklı illerinde normalleşmeyle birlikte restoranlar açılırken, kırmızı alarm veren Trabzon’da yeme içme iş yerleri paket servisin dışında müşteri kabul edemiyor.

Son haftalardaki vaka artışları ile dikkat çeken ve pandemi haritasında “Kırmızı” iller katagorisinde üst sıralarda yer alan Trabzon bir an önce mavi rengi yakalayıp normalleşme sürecine girmek istiyor.

Özellikle Akçaabat Köftesiyle ün yapan Trabzon’da köfte salonlarının paket servis dışında hizmet verememesi işletme sahiplerini zor durumda bırakıyor.

Esnaflar Trabzon’un bir an önce mavi rengi yakalayıp normalleşme sürecine girmesini beklerken eski işlerini dört gözle beklediklerini söylediler.

Akçaabat Köfte Salonu işletmecisi Fatih Kalkışım, herkesin kurallara riayet etmesiyle mavi renge ulaşılacağını ümit ettiklerini belirterek “İşyerimizde 35 personelle çalışıyorduk. Şimdi ise bu sayı bir elin parmağını geçmeyecek kadar azaldı. Pandemi musibetinden bir an önce kurtulalım diye devletimizin uygulamalarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Trabzon halkı olarak her yarışta inatçı ve tuttuğunu kopartan bir milletiz. Şu maviyi bir yakalayalım. Hep beraber maviye dönelim. Şu anda milletimiz dar boğazda. İşletmelerimizin sıkıntıda olduğu bu süreçten birlik beraberlik sayesinde bundan kurtuluruz normale döneriz diye düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin farklı illerinde normalleşme kapsamında restoranların açık olduğunu ancak Trabzon’da sadece paket servis yapılabildiğine işaret eden Kalkışım, “Büyüklerimizden, bu işe ehemmiyet gösterenlerden şunu talep ediyoruz. Bize gösterilen bütün kuralları yerine getirip artık milletimizin beklediği hizmeti vermek istiyoruz. Köftemizi satmak istiyoruz. Vatandaşların, caddelerde, sokaklarda yemesinden bizde hoşnut değiliz. Gerek ilimizden gerekse farklı illerden gelenler, Akçaabat köftesine özlem duyan vatandaşlarımızı bu hizmetten mahrum bırakıyoruz. Gelenlere Akçaabat Köftesi, kuymak yöresel ürünlerimizden sunamıyoruz. Sokakta yenecek gıdalar var, oturarak yenecek gıdalar var. Bizim tek arzumuz bir an önce maviye geçerek işletmelerimizin açılması” diye konuştu.

