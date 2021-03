Trabzon kırmızıdan kurtulmak için seferber oldu Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta: “Maalesef şu an çok yüksek riskli iller arasındayız” “İl dışı ve yurt dışından gelen cenaze merasimlerinde temaslar oldukça fazlalaşıyor; Vaka hikâyelerine baktığımız zaman özellikle bunları çokça görüyoruz”

Son haftalardaki vaka artışları ile dikkat çeken ve pandemi haritasında “Kırmızı” iller katagorisinde üst sıralarda yer alan Trabzon, bir an önce mavi rengi yakalayıp normalleşme sürecini yakalamak istiyor.

Vakaların yüksek çıkmasının ön önemli nedenleri arasında cenazeler ve taziye evlerine yapılan ziyaretler gösterilirken, Trabzon’a 2021 yılı OcakŞubat aylarında il dışından 376, yurt dışından ise 40 kadar cenaze geldiği belirtildi.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, şehirdeki vaka hikâyelerine bakıldığında cenaze ve taziye evlerine yapılan ziyaretlerde çok fazla bulaş olduğunu belirterek, “Vaka hikâyelerine baktığımız zaman özellikle bunları çokça görüyoruz. Bu tür temastan yola çıkarak bir vefat sonrası 40 olmuş, kiminde 30 olmuş, kiminde 50 olmuş şeklinde vaka zincirleri görüldü. Bunları kırabilmek adına cenazelere ve sonraki taziyelere çok daha dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.



"Taziyeleri telefonla yapalım"

Trabzon’un şu an çok yüksek riskli iller arasında olduğunu belirten Usta, “Gerçekten büyük bir mücadele veriliyor. Sağlıkçılar 1 yıldır mücadelenin içerisinde, aynı zamanda kolluk birimleri de bu mücadeleye katkı vererek belli bir aşamaya kadar geldik. Maalesef şu an çok yüksek riskli iller arasındayız. Dün akşam sayın bakanımızla yaptığımız video konferansta ,sayın valimiz bakanımızla görüştü. Özellikle başta cenazeler, taziye evleri, ev ziyaretleri olmak üzere belli tedbirlerin daha sıkı alınması yönünde sayın bakanımızın talimatları oldu. Biz de zaten bu anlamda bir kampanya başlatmıştık ‘Trabzon’da taziyeler telefonla ‘ diye. Bununla bağlantılı olarak daha sıkı bir tedbirler zinciri oluşturmamız gerektiğini gördük. Bunu kollukla birlikte inşallah yapılmış olacak. İnşallah bir sonraki dönemde turuncu olarak ilimizi göreceğiz” diye konuştu.



"Cenaze ve taziye evlerinde temaslar oldukça fazla"

Cenaze ve taziye evlerinde korona olanların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Usta, “Sayın valimiz bunu açıkladılar. Yılbaşından beri yani Ocak ve Şubat döneminde il dışından 376 cenaze şehrimize geldi. Bunun 40 civarında da yurt dışından gelen cenaze oldu. Dolayısıyla gelen cenazeler tek başına gelmiyor. Gelinen durumda da il ve yurt dışından geldiği için de’ hoş geldin, başın sağ olsun’ tarzı ziyaretlerle birlikte temaslar oldukça fazlalaşıyor. Vaka hikâyelerine baktığımız zaman özellikle bunları çokça görüyoruz. Bu tür temastan yola çıkarak bir vefat sonrası 40 olmuş, kiminde 30 olmuş, kiminde 50 olmuş şeklinde vaka zincirleri görüldü. Bunları kırabilmek adına cenazelere ve sonraki taziyelere çok daha dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



"Sokaklarda fazla sıkıntımız yok"

Uzun zamandan beri sokaklarda sıkıntı olmadığını belirten Usta, “Sokaklar anlamında ilk başlarda sıkıntımız vardı. Uzun bir süredir sokaklarda bir sıkıntımız olmuyor. Özellikle meydan kesiminde belli yerlerde insanlar maskelerine gerçekten dikkat ediyorlar. Kolluk görevlileri de ellerinden geldiği kadar dikkat ediyor, kontrollerini yapıyor. Gerektiğinde cezai müeyyidesini uyguluyor ondan da taviz vermiyor. Sokaktaki vatandaşın maske kullanımından ziyade, cenaze evlerinde, kendi ev ziyaretlerinde, doğum günü partilerinde veya marketlerin son kapanma saatlerinde kalabalıklar oluşturmaları neticesinde oluşan temaslarda sıkıntıları görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mutant virüs konusunda, şehrimizde varmış gibi hareket etmek gerektiğini kaydeden Usta, “Mutant virüs ülkemizde çoğu illerde olduğunu sayın bakanımız söyledi. Ancak hangi illerde olduğunu söylemedi. Ama biz Mutant varmış gibi hareket etmeliyiz. Mutant çok daha hızlı yayılıyor. Diğerinden farklı bir tablo karşımıza çıkmıyor ancak çok daha hızlı yayıldığı için temasa ve maskeye çok daha dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



"Aşıda, hedef kitlede yüzde 70’e yaklaştık"

Trabzon’da hedef kitle içerisinde yüzde 70 rakamlarına ulaştıklarını ifade eden Usta, “Hedef kitlemiz 65 yaş üzeri ve sağlıkçılar şeklinde şimdilik devam ediyor. Bu hedef kitle içerisinde aşıda yüzde 70’e yaklaştık. Gönül ister ki 65 yaş üzeri olanlarda yüzde 8090’ları bulalım. Vatandaşın bu anlamda duyarlı olması gerekiyor. O kesimdeki yaş grubundaki vatandaşımız, Covid’ten daha fazla, daha farklı, daha kötü etkileniyor. Onları koruma altına alabilmemiz için aşıya daha sempatiyle yaklaşmalarını bekliyoruz. Aşıyı aile hekimlerinde olduğu gibi hastanelerimizde 724 hafta sonu dahil yapabiliyoruz. Özellikle bu hafta sonu bu vatandaşlarımızın çoğunun aşıya gelmelerini en yakın hastanelerde yaptırmalarını ve bu oranın yükselmesiyle de bizim turuncuya gidiş serüvenimizin kolaylaşmasını bekliyoruz” dedi.

