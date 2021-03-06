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Pandemide görme ve işitme engelliler için belgesel yaptılar Türkiye’de ilk kez Covid-19 pandemisine farkındalık oluşturma amacıyla Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görme engeliler için sesli betimleme, işitme engellileri içinde işaret dili çevirisi belgeseli hazırlandı

İHA

Pandemide görme ve işitme engelliler için belgesel yaptılar Türkiye’de ilk kez Covid-19 pandemisine farkındalık oluşturma amacıyla Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görme engeliler için sesli betimleme, işitme engellileri içinde işaret dili çevirisi belgeseli hazırlandı

Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Covid19 pandemisine farkındalık oluşturma amacıyla görme engeliler için sesli betimleme, işitme engelliler için de işaret dili çevirisiyle belgesel hazırlandı.
Covid19 Pandemisine farkındalık oluşturmak için mücadelenin kahramanları 112 ve Filyasyon ekiplerince hazırlanan belgesel görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili çevirisi yapıldı. Bir görme engelli hastanın talebi doğrultusunda hazırlanan belgeselin, son bir kişiye varıncaya kadar herkese ulaşarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hazırlanan belgeselin işitme ve görme engelli kişilerin farkındalığına katkı sağlayacağını kaydederek “Biz daha önce Covid pandemisi sürecinde özellikle farkındalığı artırabilmek için filyasyon sürecini ve 112 ekiplerinin çalışma süreçlerini belgeselleştirmiştik. Bizim açımızdan bakıldığında, güzel bir çalışmaydı ve güzel geri dönüşler almıştık. Bir engelli vatandaşımız bu bilgilere erişemediğini bize iletti. Biz de bunun üzerine, nasıl yapabiliriz diye bir çalışma başlattık. Daha sonra gerekli ekipmanları ve kişileri bularak bu işin içerisine çektik. Özellikle işaret diliyle belgesellerimizi donattık. Ondan sonra görme engelli vatandaşlarımız için de betimleme anlatım şeklini oluşturduk. Önümüze çıkan belgeselle birlikte artık görme, işitme engelli tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde farkındalığımızı oluşturmaya başlamış oluyoruz” dedi.
Engelli bir vatandaşın uyarısı üzerine harekete geçerek belgeseli hazırladıklarını belirten Usta, “İyi ki de bu uyarıyı bize yapmış; yoksa belli bir kitleye erişemeyecektik. Bizim hedefimiz, tüm kesimlerin farkındalığını oluşturmak. Onun için bu zahmetlere giriyoruz. İnşallah bu uyarı sonucunda oluşan bu eserle birlikte tüm vatandaşlara, bizim hedef kitlemize erişmiş olacağız” diye konuştu.

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