`Çok yüksek risk´ kategorisindeki Karadeniz, vaka oranında yine zirvede

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi´nden çıktı. Haftalık verilere göre vaka oranı liderliğini koruyan bölgede Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il, yine risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen `yüksek riskli iller´in yer aldığı Karadeniz Bölgesi´nden çıktı. Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısının olduğu il oldu. Haftalık verilere göre; sırasıyla Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Samsun, Sinop, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Çorum´da artış oldu, Trabzon, Rize ve Ordu´da iyileşme gözlendi. Sinop'ta vaka oranı 160,03´ten 314,15´e, 88,67 olan Artvin´in 109,14´e, 114,58 olan Gümüşhane 151,73´e, 262,17 olan Samsun´da 348,36´ya yükseldiği görüldü. `Kırmızı´ kategorideki iller arasında yer alan Trabzon´un ise son güncel tabloda her yüz binde vaka oranı 239,52´den 226,14´e, Rize´de 213,10´dan 208,21´e, Ordu da 301,76´dan 280,27´ye geriledi.
Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit edilen bölgede, tedbir ve denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor.
Bu arada ekipler bölgede denetim ve kontrollerini sürdürüyor.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-06 18:02:00
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