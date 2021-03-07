Mehmet Yiğit Alp: "Abdullah Avcı ile uzun süre çalışılmasından yanayım"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile uzun süre çalışılmasından yana olduğunu söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Alp, Trabzonspor Futbol Şube Sorumlu Özer Bayraktar ve kulüp yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bordomavili kulübün asbaşkanı, göreve başladıkları günden itibaren doğru yatırımlarla bugünkü noktaya geldiklerini belirterek, "Gerek ekonomik, gerek sportif anlamda önemli projeleri hayata geçirdik. Geleceğe yönelik dikkatli adımlar attık. Çok kötü bir noktadan buralara ulaştık. Biz dahil hiç kimse bugüne bakarken o günleri unutmamalı" şeklinde konuştu.



"Kayıkçı kavgası yapmadan bu çatının altından tek bir amaca odaklanmalıyız"

"Elbette tüm bunları camiamız ve taraftarlarımızla beraber başardık" diyen Alp, "Daha iyisi için motivasyonumuzu yitirmeden yolumuza devam etmek zorundayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, kulübümüzü de kişisel ihtiraslarımıza ve hırslarımıza kurban etmeden, deyim yerinde ise kayıkçı kavgası yapmadan bu çatının altında tek bir amaca odaklanmalıyız; Trabzonspor’a. Bunun dışında yapılan her şey kulübümüze zarar verir” ifadesini kullandı.



"Avcı ile uzun süre çalışılmasından yanayım"

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzelerine getirdiklerini ve uzun bir süre sonra kupa hasretine son verdiklerini vurgulayan Alp, şöyle devam etti:

"Geçen sezon şampiyonluk hedefimizi maalesef gerçekleştiremedik. Bu sezon da zirve mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir. Trabzonspor'umuz bir hikaye yazıyor. Hikayenin sonunu inşallah şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Hocamız Abdullah Avcı, farklı bir insan. Hocalığı da insanlığı da çok güzel. Müthiş bir karakter. Nihayetinde yaptığı iş ortada. Trabzonspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere 21 maça çıktı. Bu maçların 15’ini kazandı, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Süper Kupa’yı müzemize getirdi. Süper Lig’de 19 maça çıktı. 14 galibiyeti, 3 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Ligde topladığı puan 45. Maç başı puan ortalaması 2,5’a denk geliyor. Kendisiyle uzun süre çalışılmasından yanayım. Çünkü başarı hemen gelmiyor. Bir süreç ve yapılanma gerektiriyor. Avcı da buna çok uygun bir isim. Hem altyapımızdan hem de transfer edeceğimiz yerli ve yabancı oyuncularla güçlü bir Trabzonspor’u oluşturacağından şüphem yok."

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yeni binanın hizmete açılmasında yaptığı katkılarından dolayı Mehmet Yiğit Alp'e plaket verdi.

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