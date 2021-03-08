‘Medeniyetin Beşiği Anadolu Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesi ile Feminart Derneği’nin ‘Medeniyetin Beşiği Anadolu’ adıyla birlikte düzenlediği ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Serginin açılış kurdelesini Başkan Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Feminart Derneği Başkanı Şükran Üst birlikte kesti.

Serginin açılış konuşmasını yapan Feminart Derneği Başkanı Şükran Üst, Başkan Genç’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek “Geçen yıl bu tarihte öldürülen 3000 kadın için yine aynı temada bir sergi açmıştık. Bu sergi de aslında onun devamı niteliğinde. Maalesef, kadınlar öldürülüyor, daha dün bir kadın öldürüldü. Belki bugün de öldürüldü. Kadın dediğimizde Anadolu bir kadın. Birçok yeniliklere ilklere imza atmış. Tarihte ilk kez kadınların da imza attığı Kadeş Antlaşması bizim coğrafyamızda imzalandı. İlk para burada bulunmuştur. Birçok ilklere imza atmış olan medeniyetlerin beşiği Anadolu, bir kadın Doğuruyor, besliyor, çoğalıyor. O nedenle 81 ilini, her şehrini bir kadın olarak resimledim. Bu resimlerde Urartular’dan, Frigler’den, Selçuklular’dan, Cumhuriyet’e kadar olan değerleri kullandım. Adana’nın pamuğunu, Gümüşhane’nin kuşburnunu, Denizli’nin horozunu kullandım” dedi.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Genç, kadınlar gününün esasında erkeklerin gücünü kötüye kullanmasından dolayı kutlanmaya başladığına başladığını belirterek “Cenabı Allah’ın eşrefi mahlukat olarak eşit bir biçimde yarattığı erkekle kadınlarımızın erkek egemenliğine, hakimiyetine ve gücüne, o gücün olumsuz kullanımına karşı kadınlar günü kutlanmasını hakikaten çok çok manidar buluyorum. İnşallah, bundan sonraki yıllarda, on yıllarda ve yüzyıllarda erkeğin gücünü olumsuz kullanmasına karşı bir kadınlar günü kutlanmasına gerek olmadığı yıllar diliyorum. Bunu bir erkek olarak istiyorum. Erkeğin gücünü olumsuz kullanmasından dolayı bir kadınlar günü kutlanmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Medeniyetin, insan haklarının bu kadar geliştiği bir dönemde kadına yönelik şiddet olaylarından çok büyük üzüntü duyduğuna dikkat çeken Başkan Genç, “Bu kadar gelişmiş, bu kadar ilerlemiş bu yüzyılda bile kadın hâlâ erkeğin şiddetine maruz. Bu sadece ülkemize özgü değil, hâlâ bu görüntülerin olmasından çok çok üzüntü duyuyorum. Çok hicap duyuyorum. Bu şiddeti bir kez daha şiddetle lanetliyorum, telin ediyorum, kınıyorum” şeklinde konuştu.

Serginin açılışından sonra Başkan Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile birlikte açılışa katılan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye etti.

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