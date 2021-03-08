Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar



Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29´uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

AVCI´DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçına göre Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11´de 2 değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Abdulkadir Parmak´ın yerine Baker´a, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny´in yerine Afobe´ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny´in yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.

DJANINY RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor´da özellikle Abdullah Avcı´nın göreve gelmesiyle hücum hattının değişmez isimleri arasında yer alan Djaniny Semedo´nun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmediği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

AFOBE LİGDE 16, BAKER 4 MAÇ SONRA 11´DE

Son olarak Süper Lig´in 11´inci haftasında 1-1 biten Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11 de görev yapan Benik Afobe, ligde 16 maç sonra Djaniny´in sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmediği Aytemiz Alanyaspor mücadelesi ile ilk 11´de görev aldı. Ayrıca orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11´de forma şansı buldu.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADI

Tabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlar eşliğinde takımı stadyuma uğurladı.

ALANYA´DA DA EKSİKLER VAR

Konuk Aytemiz Alanyaspor'da da kaleci Marafona, savunmada Caulker, forvette de Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda olmazken, yorgun olan Davidson ise yedek kulübesinde yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-03-08 16:03:39



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