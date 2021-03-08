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Başkan Zorluoğlu otopark yapımında ortaya çıkan tarihi kalıntılar için net konuştu Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Buranın bir açık hava müzesi gibi şehrimize kültür ve turizm anlamında çok katkı yapacağına inandığımız bir destinasyon olmasını arzu ediyoruz"

İHA

Başkan Zorluoğlu otopark yapımında ortaya çıkan tarihi kalıntılar için net konuştu Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Buranın bir açık hava müzesi gibi şehrimize kültür ve turizm anlamında çok katkı yapacağına inandığımız bir destinasyon olmasını arzu ediyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, toplantının başında gündemde yer alan bazı konularla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Tabakhane Vadisi’nde yapılması düşünülen otopark çalışmaları sırasında bulunan tarihi kalıntılarla ilgili bilgi veren Başkan Zorluoğlu “Biz oranın tarihi önemi nedeniyle daha ilk başta sondaj çalışması yapılmasını talep ettik. Sondajdan kastım sondaj kazı çalışmaları anlamında. Orada büyük bir dolgu vardı önce. O dolguyu normal iş makineleri ile aldık. Bu bazen vatandaşlarda da yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. İş makineleri var olan dolguyu oradan kaldırmak için kullanıldı. Tarihi eserlere indiğimizde asla iş makinası çalıştırılmadı. Kazılar elle yapıldı. Yürütülen çalışma sondaj kazısıdır ve alanda nerelerde tarihi eser olduğunu tespite yöneliktir. Tespitler aşağı yukarı yapıldı. Üniversitemizden Prof. Dr. Mehmet Yavuz hocamızla çalışıyoruz. Onun koordinasyonunda bu sondaj çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de kendisiyle ayrıntılı görüştük. Bilimsel raporlarını hazırlıyorlar. Bu rapor çerçevesinde burada ortaya çıkan eserlerin ve bölgenin geleceği ile ilgili bir karar verilecek. Ve yine rapora göre daha ayrıntılı arkeolojik kazılar gündeme gelecektir" dedi.
“Bahse konu bölge ile ilgili Kültür Bakanlığımız ve Valiliğimizle birlikte tarihi eserleri tam anlamıyla ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz" diyen Zorluoğlu "Burada ilk tespitlere göre Roma, erken ve geç dönem Bizans ve Komnenos dönemlerine ait eserler olabileceği ve nihayetinde Osmanlı dönemine ait izlere rastlanabileceğini ilk bulgular ortaya koyuyor. Bunların bilimsel olarak tarihlendirilmesi ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bunu da yaptıracağız. Kamuoyu rahat olsun. Biz esasında Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı düşündüğümüz otopark projesi ile bir anlamda tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasını sağlamış olduk. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz her zaman Trabzon’un kadim kültürünün ve geçmişten günümüze medeniyetlerinin ortaya çıkarılmasından yanayız. İnşallah daha fazla eserler de bulunur o bölgede. Buranın da adeta bir açık hava müzesi gibi şehrimize kültür ve turizm anlamında çok katkı yapacağına inandığımız bir destinasyon olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda elbette otopark bizim içim önemli ama otoparkı orada söz konusu dahi etmeyiz. Buranın kültür ve turizme katkı yapacak hale gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bununla ilgili herkes müsterih olsun” ifadelerini kullandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkta yapılan kazı çalışmasında M.S. 117118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar bulunmuştu. Toprağın 4 metre altında kalan yapılar için 20 gündür süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surunun güneydoğu köşesine ait kalıntılar, Roma kralı Justinyanus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıkmıştı.

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