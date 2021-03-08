Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) STAT: Medical Park
HAKEMLER: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan(Dk.75 Yusuf), Edgar Ie, Hugo, Marlon(Dk.80 Abdulkadir), Berat, Baker(Dk.69 Yunus), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe
AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Salih(Dk.86 Bareiro), Ceyhun, Kadzior(Dk.62 Davidson), Berkan(Dk.90+4 Umut), Efecan(Dk.90+4 Siopis), Mustafa(Dk.86 Tayfur)
GOLLER: Dk.80 Bakasetas(P) (Trabzonspor) Dk.66 Mustafa, Dk.73 ve 90+8 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Bakasetas, Yusuf, Hugo (Trabzonspor) Ceyhun, Berkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 29´uncu haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor´a 3-1 mağlup oldu. Abdullah Avcı yönetiminde ligde üçüncü yenilgisini alan bordo-mavililer bu sonuçla zirve yarışında da önemli kayıp yaşarken, konuk ekip ise ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.
10´uncu dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası yayının hemen sağındaki Salih´in önünde kaldı, onun aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
22´inci dakikada Bakasetas´ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdi sert şutu kaleci Serkan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.
29´uncu dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas´ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Afobe´nin kafa vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.
31´inci dakikada Nwakaeme´nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut üstten az farkla auta gitti.
37´nci dakikada Afobe´nin kafayla ceza sahası yayına indirdiği topu Bakasetas gelişine kaleye gönderdi, Serkan son anda yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
50´nci dakikada Edgar´ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
51´inci dakikada Ekuban´ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
64´üncü dakikada Berat´ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.
66´ncı dakikada Efecan´ın sağ kanattan ortasında Ceyhun´un altıpasın içerisinden kafayla arka direğe indirdiği topu Mustafa uygun pozisyonda kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 0-1.
73´üncü dakikada orta sahadan savunmanın çıkarken kaptırdığı topla orta sahadan ceza sahasına kadar inen Davidson´un sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şut ağlara gitti: 0-2.
77´nci dakikada Nwakaeme´nn ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği top savunmada Berkan´ın eline çarptı. VAR´dan gelen uyarıyla hakem Serkan Tokat pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.
80´inci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas kaleci Serkan´ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
90+8'inci dakikada ceza sahası içerisinde sol kanattan Moubandje´nin ortasında bir anda bomboş kalan Davidson´un sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşma 3-1 Aytemiz Alanyaspor´un üstünlüğü ile sonuçlandı.HUGO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor´da üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Vitor Hugo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının uzatma bölümünde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hugo, 30´uncu haftadaki Erzurumspor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-08 18:12:47
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