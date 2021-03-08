Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 31 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.

66. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topu önünde bulan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

67. dakikada Efecan Karacan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa ile çıkardığı topu kale sahası içinde boşta bulunan Mustafa Pektemek kafa ile tamamladı.01

73. dakikada yarı sahasında kaptığı topla birlikte Trabzonspor ceza sahası içine giren Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 02

79. dakikada ceza sahası içinde Nwakaeme'nun vuruşunda Berkan'ın koluna çarpan topta karşılaşmanın hakemi VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 12

90+6. dakikada Moubandje'nin ortasında kale sahasına yakın yerden Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 12



Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan x (Yusuf Sarı dk. 74 x), Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx (Abdulkadir Parmak dk. 80 ?) , Berat Özdemir xx, Lewis Baker x (Yunus Mallı dk. 69 x), Bakasetas x, Ekuban x, Nwakaeme x, Afobe x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sefa Kınalı, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Juanfran xxx, Fatih Aksoy xxx, Tzavellas xxx, Moubandje xxx, Salih Uçan xxx (Tayfur dk. 87 ?) , Efecan Karaca xxx (Siopis dk. 90+4 ?), Berkan xxx (Umut Güneş dk. 90+4 ?), Ceyhun Gülselam xxx, Kadzior xx (Davidson dk. 62 xxx), Mustafa Pektemek xxx (Gamarra dk.86?)

Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, El Mami Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 67), Davidson (dk. 73 ve 90+6) (Aytemiz Alanyaspor), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Bakasetas, Yusuf Sarı, Vitor Hugo (Trabzonspor), Ceyhun Gülselam, Tzavellas, Berkan (Aytemiz Alanyaspor)

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