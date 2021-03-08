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Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından


Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig'in 29´uncu haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor´a 3-1 mağlup olan Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin iyi takımına karşı kaybettiklerini belirterek, "Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.
Aytemiz Alanyaspor'un sene başından itibaren hem savunma hem de hücumda tüm ekibiyle beraber en iyi organize olan takım olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Modern oyun üzerinden hareket ediyorlar. Biz de ona göre plan yaptık. Yediğimiz gole kadar oyun dengeli biçimde geçti. Rakibin daha fazla topa sahip olacağını düşündük. Ancak ayağımızda çabuk kaybettiğimiz bir top sonrası, rakibimiz de organize gelerek arka direkte golü buldu. Sonrasında savunma güvenliğimizi bıraktığımız anda da gol gördük. Penaltıdan sonra 20 dakika uzatmayla beraber, oyunun büyük bölümü oynanmadı ve oyunu kaybettik" diye konuştu.
"TEKRAR KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ"
İlk yarıdaki Alanya maçının haftasında göreve başladığını ve o günden beri nefes nefese hep bir koşuşturma halinde olduklarını kaydeden Avcı, "Hep kazanarak başladığımız noktadan geldiğimiz nokta kolay değildir. Bugün kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak, ondan sonra tekrar devam edebilmek istiyorduk. Oyun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Ligin iyi takımına karşı kaybettik, onları tebrik ediyoruz. Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
SEMİH TOKATLI: TRABZONSPOR´A KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ise Trabzonspor ile oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Trabzonspor gibi son haftaların formda olan takımına karşı oynayacağımızın bilinciyle hafta içi çalışma yaptık. Özverilerinden dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. Trabzonspor´a karşı oynamak kolay değildi. Oyunu tuttuk, bulduğumuz gollerden sonra oyunu tekrar ele geçirdik. Penaltıdan sonra oyuncularımız tekrar ayağa kalktı, bir duruş gösterdiler ve sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik. Daha önceki haftalarda yapamadığımız gol pozisyonlarını oynadığımız futbolla birleştirememiştik ancak bugün bunu yaptık. Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ederek, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Semih Tokatlı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-08 19:07:49

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