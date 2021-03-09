Doğu Karadeniz insanı artık geç evleniyor Yörede ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,6 ve kadınlarda 25,8 olurken bu yaşlar Türkiye ortalamasının üzerinde

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2020 yılında evlenme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 oranında azalarak 13 bin 928’e gerilerken, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,6 ve kadınlarda 25,8 oldu. Bu değerler ile Doğu Karadeniz erkeklerde 27,9 kadınlarda 25,1 olan Türkiye ortalamalarının üzerinde yer aldı.

TUİK verilerine göre, Doğu Karadeniz illeri kapsamında; evlenme sayısı önceki yıla göre Artvin’de yüzde 19,5 oranında azalarak 779’a, Gümüşhane’de yüzde 13,0 oranında azalarak 634’e, Ordu’da yüzde 12,3 azalarak 3 bin 986’ya, Rize’de yüzde 9,4 oranında azalarak bin 712’ye, Trabzon’da yüzde 8,2 oranında azalarak 4 bin 449’a ve Giresun’da yüzde 4,2 oranında azalarak 2 bin 368’e geriledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,6 ve kadınlarda 25,8 oldu. Bu değerler ile Doğu Karadeniz, erkeklerde 27,9 kadınlarda 25,1 olan Türkiye ortalamalarının üzerinde yer aldı. Ortalama ilk evlenme yaşı Trabzon’da erkeklerde 29,1 kadınlarda 26,4, Ordu’da erkeklerde 27,5 kadınlarda 24,7, Giresun’da erkeklerde 28,5 kadınlarda 25,4, Rize’de erkeklerde 29,8 kadınlarda 26,8 Artvin’de erkeklerde 29,7 kadınlarda 26,8 ve Gümüşhane’de erkeklerde 28,2 kadınlarda 24,7 olarak gerçekleşti.



Trabzon’da boşanma vakaları arttı

Öte yandan Doğu Karadeniz’de 2020 yılında boşananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,7 azalarak 3 bin 30’a gerilerken bin kişi başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,13 oldu. Doğu Karadeniz illerinde boşananların sayısı bir önceki yıla göre Trabzon'da yüzde 5,5 oranında artarak 878’e çıkarken, Artvin'de yüzde 29,2 oranında azalarak 153’e, Gümüşhane’de yüzde 15,8 oranında azalarak 85’e, Giresun’da yüzde 13,8 oranında azalarak 618’e, Rize'de yüzde 13,0 oranında azalarak 301’e ve Ordu'da yüzde 3,9 oranında azalarak 995’e düştü.

Doğu Karadeniz’de kaba boşanma hızı en yüksek olan il ise Giresun oldu. 2020 yılı kaba boşanma hızları Giresun'da binde 1,38, Ordu'da binde 1,31, Trabzon'da binde 1,08, Artvin'de binde 0,90, Rize'de binde 0,88 ve Gümüşhane'de binde 0,56 olarak gerçekleşti.



Boşanma evliliğin ilk 5 yılında daha çok yaşanıyor

2020 yılında Doğu Karadeniz’de boşanmaların yüzde 32,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 30,1’i 16 yıl ve üzerinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılındaki boşanmaların oranı Gümüşhane’de yüzde 48,2, Artvin’de yüzde 39,9, Rize’de yüzde 35,5, Ordu’da yüzde 33,8, Giresun’da yüzde 30,6 ve Trabzon’da yüzde 28,1 oldu. Yaş grubuna göre boşanmalar incelendiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en fazla boşanmanın erkeklerde yüzde 20,8 oranıyla 3539, kadınlarda ise yüzde 20,6 oranıyla 3034 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.