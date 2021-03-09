Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. Dün Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından tekniğe bağlı koordinasyon, dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maçla son erdi.
Bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından 11 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-09 15:52:15
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