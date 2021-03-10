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Trabzon’da ameliyata alınan hastanın karnından 21 kiloluk tümör çıkartıldı Tümör hem hastayı hem de ameliyatı yapan doktorları şaşırttı

İHA

Trabzon’da ameliyata alınan hastanın karnından 21 kiloluk tümör çıkartıldı Tümör hem hastayı hem de ameliyatı yapan doktorları şaşırttı

Trabzon’da karnındaki şişlik şikayeti için hastaneye giden 52 yaşındaki erkek hasta ameliyata alınıp karnından çıkanlar karşısında hem kendi hem de doktorları şaşırdı.
Karnından 21 kilogram tümör alınan şahsın tedavisi hastanede sürerken ameliyatı gerçekleştiren Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. İsmet Çelik, ortaya çıkan duruma kendileri de şaşırdıklarını söyledi.
Bir süredir karnında şişlik ve ağrı şikayeti sonucu Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 52 yaşındaki erkek hasta, daha sonra Genel Cerrahi Polikliniğinde yapılan tetkikler sonrasında karnında kitle tespit edildi. Hasta, daha sonra ameliyata alınırken operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. İsmet Çelik, yaklaşık üç saatlik operasyon sonucu çıkardığı 21 kilo ağırlığındaki dev kitle karşısında yaşadığı şaşkınlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Dr. Çelik, paylaşımında "Karında şişlik şikâyeti ile bize müracaat eden 52 yaşındaki erkek hastamızda yapılan tetkikler sonucunda 40x45 cm'lik sağ karın bölgesini tamamen dolduran ana damarları ve üreteri içine alan dev bir tümör görüldü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çıkarılan tümör 21 kg olarak ölçüldü. Hastamız post op yakın takip için yoğun bakıma alındı. Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi. Ellerinize kollarınıza yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

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