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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

İHA

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordomavili takımın en istikrarlı oyuncusu olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez ismi oldu.
Trabzonspor, Edgar Miguel Ie'yi, 17 milyon 500 bin Euro karşılığında Fransa'nın Lille'e takımına gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı. Bordomavili takım, Portekizli savunma oyuncusunu 20192020 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda'da geçiren Edgar le, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri döndü.

Takımın en istikrarlı oyuncusu oldu
Avrupa'da, Sporting Lizbon, Barcelona ve Villarreal gibi köklü kulüplerin alt takımlarında görev alan Edgar le, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Belenenses takımında ilk profesyonel transferini gerçekleştirdi. Daha sonra Lille'e transfer olan Portekizli savunmacı, bordomavili takıma gelmeden önce Fransa'nın Nantes ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarında kiralık olarak top koşturdu. Edgar, bordomavili takımla bu sezon 28 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Finali olmak üzere toplam 30 maçta forma giyen tek isim olarak önemli bir istikrara imza attı.

Vitor Hugo ve Hosseini ile uyumu
Trabzonspor'un kalesinin önünde rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, savunmada görev yaptığı takım arkadaşları Vitor Hugo ve Majed Hosseini ile olan uyumuyla da dikkat çekti. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Vitor Hugo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın deplasmanda oynanacak olan maçta Ergar le ve Hosseini ikilisine savunmada şans vermesi bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi oldu
Trabzonspor savunmasının önemli ismi Edgar le, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra istikrarını sürdürdü. Deneyimli teknik adam bordomavili takımın başında çıktığı 22 resmi müsabakada Portekizli oyuncuya maçların tamamında şans verdi.

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