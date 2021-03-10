Trabzon’da kaçak silah atölyesine baskın

Trabzon’un Düzköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak silah atölyesine dönüştürülen eve yapılan operasyonda, silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Düzköy ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah imal ve tamiratında kullanılan atölyede yapılan aramada 1 adet ruhsatsız Mauser marka piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 53 adet tabanca şarjörü, 75 adet tabanca kabzesi, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca kapak takımı ve muhtelif miktarda tabanca parçası ile tabanca imal ve tamiratında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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