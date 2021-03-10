FETÖ firarisi, hükümlü eski polis saklandığı evde yakalandı

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Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arananan eski polis Levent Baykan, tutuklandı.İl Jandarma komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu´da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Levent Baykan´ın Trabzon´un Akçaabat ilçesinde olduğu bilgisi üzerine hareke geçti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit edilen eve baskın düzenledi. Firari şüpheli, saklandığı evde yakalanarak ekipler tarafından gözaltına aldı. Şüpheli Levent Baykan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2021-03-10 15:02:35



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