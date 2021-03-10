2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Hacettepespor: 0

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Hacettepespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip Hekimoğlu Trabzon FK 20 kazandı.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Süleyman Soyutürk xxx, Serdar İla xxx, Yunus Doğan xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Emre xx, Yasin Palaz xxx, Bahadır Erol xxx, Samet Yalçın xxx, Serkan Odabaşoğlu xxx (Salih Kavrazlı dk. 78 x), Burhan Eşer xx (Berkay Kara dk. 72 x), Halil İbrahim Tuna, Özkan Yıldırım xxx ((Oğuz Kocabal dk. 46 x), Mehmet Sak dk. 72 x), Batuhan Karadeniz xxx

Hacettepespor: Numan Soysal x, Selim Okur x, Alper Tatlısu x, Eren Bektaş x, Volkan Kılıç x (Kaan Yüksel dk. 76 x), Furkan Temir x (Çayan Poshoroğlu dk. 89 ?), Muhammed Barutcu x, Ali Eren Karadağ x, Ahmet Tuzcu x (Musa Şahindere dk. 70 x), Serdarcan Eralp x, Sarp Ekinci x

Goller: Salih Kavrazlı (dk. 90), Halil İbrahim Tuna (dk. 90+4) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kart: Onur Akdeniz, Serkan Odabaşoğlu, Mehmet Sak, Berkay Kara (Hekimoğlu Trabzon FK), Selim Okur, Muhammed Barutcu (Hacettepespor)

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