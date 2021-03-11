Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde `patlama' ve 'sızıntı´ tedirginliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde `patlama' ve 'sızıntı´ tedirginliği

DHA

Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde `patlama' ve 'sızıntı´ tedirginliği


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesindeki, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı bitişiğinde 13 yıl önce kurulan katı atık çöp depolama alanının dolması üzerine oluşturulan yeni çöp depolama alanı da doluluk seviyesine ulaştı. Yöre halkı, çöp depolama alanından olası metan gazı patlaması ve katı atıklardan ortaya çıkan sızıntı suları nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtirken, uzmanlar ise çok iyi izole ve rehabilite edilmesi gerektiğini savunduğu alanın, 10 yıl süre boyunca yakından izlenmesini öneriyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanmasına çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize il ve ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik, bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte çöp depolama alanı oluşturdu. 2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan alanın dolması üzerine çöpler için bölgede yeni bir çöp depolama alanı daha oluşturuldu. Kapasitesi dolan ilk alanın üzeri toprak serilerek kapatıldı. Çamburnu Tabiat Parkı'nın da bitişiğinde yer almasıyla sürekli tartışmalara neden olan ikinci çöp depolama alanı da bugünlerde doluluk seviyesine ulaştı. Yöre halkı, çöp depolama alanından olası metan gazı patlamasından ve katı atıklardan ortaya çıkan sızıntı suları nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Uzmanlar ise çok iyi izole ve rehabilite edilmesi gerektiğini savunduğu alanın, 10 yıl süre boyunca yakından izlenmesini, özellikle gazların bertaraf edilip, sızıntı sularının da mutlak arındırılmasını öneriyor.
Bölgede çöp depolama alanlarının dolmasıyla, Araklı ilçesinde yeni oluşturulan Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde çöp depolanma sürecine başlanacak. Yeni tesisle; Trabzon ve Rize'nin çöp sorununa 25 yıl boyunca çözüm hedefleniyor.
'10 YIL ÇÖPLÜKTEKİ BOZULMA VE DEĞİŞİM İZLENMELİ'
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, çöp depolanan alanının kapatma aşamasında iyi izole edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Erüz, "Çöp depolama alanında zemin sızdırmazlığı sağlanamadı. Halen daha dolgu alanından akarsulara sızıntı meydana geliyor. Maalesef akşamları özellikle yaz dönemlerinde çöp kokusu yoğun bir şekilde sahil kesimine kadar iniyor. Bir de o alanlarda evleri olanları düşünmek lazım, onlar çöp kokusundan mustaripler. Tesisin kapasitesinin aşılması da devreye girdi. Dökülen atıkların oluşturduğu yükte çöp depolama alanının çevresinde bulunan bariyerlerde yıkılmalara sebep oldu. Şimdi o alan kapatılıyor. Ama kapatılması bir çözüm değil. Bu alan organik ve inorganik maddelerce zengin ve maalesef çok tehlikeli kirleticilerin de bulunduğu bir yer oldu. Buranın çok iyi izole edilmesi rehabilitesi en az 10 yıl çöplükteki bozulma ve değişim izlenmeli. Gazların mutlaka bertaraf edilmesi ve sızıntı sularının da mutlaka arındırılması lazım. Alan yeterince doldu, şimdi o bölgede yeni alanlar oluşturulmaya çalışılıyor ama bundan sonrası artık tehlike yaratacak boyuta geldi" dedi.
ALANDA AĞAÇLANDIRMA BEKLENTİSİ
Çöp depolama alanının 300 metre aşağısında evi bulunan yöre sakini Gökçe Erhan, "Geçtiğimiz yılın sonunda tesisin kapatılacağı söylenirken halen daha oraya kamyonlarla çöp dökülmeye devam ediyor. Bugün kapatılsa dahi çöp sızıntı suları yıllarca oradan derelere ve oradan da denizlere kadar akmaya devam edecek. Alanın toprakla örtülmesi, ağaçlandırılması, çöp kokusunun tamamen giderilmesi, çöp sızıntı sularının derelere karışmaması bizim beklentilerimiz arasında" diye konuştu.
'PATLAMA OLUR MU´ DİYE TEDİRGİNİZ'
Patlama olabileceği riskine karşı tedirgin olduklarını anlatan mahalleden Yusuf Kaya ise, "Çöp depolama alanının neredeyse yanında yaşıyoruz. Yıllardır buraya artık çöp dökülmeyeceği söyleniyor ama çöpler o alana yığılmaya devam ediyor. Biz genellikle gurbetçiyiz. Baba toprağımıza geldiğimiz zaman çöp kokusundan nefes almakta zorlanıyoruz. Kış aylarında buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü yazın ne sinekten duruluyor burada ne de kokudan. Sularımızı bile endişelerimiz yüzünden kullanamaz hale geldik. Şimdi o alan kapatılacak, bu defa da acaba orada patlama olur mu diye tedirginiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Selçuk BAŞAR
2021-03-11 08:17:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı: "Bir ayağım her zaman altıyapıda olacak"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Bir ayağım her zaman altıyapıda ...
2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Hacettepespor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Hacettepespor: 0
FETÖ firarisi, hükümlü eski polis saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi, hükümlü eski polis saklandığı evde ...
Trabzon’da kaçak silah atölyesine baskın
YEREL HABERLER Trabzon’da kaçak silah atölyesine baskın
Düzköy´de kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Düzköy´de kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı
'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
YEREL HABERLER 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo ...
Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu
YEREL HABERLER Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu
Ortahisar sokak hayvanlarını tedavi ettiriyor
YEREL HABERLER Ortahisar sokak hayvanlarını tedavi ettiriyor
Abdullah Avcı değişime gidiyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı değişime gidiyor
İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı Trabzon’dan su ürünleri ihracatında son 5 yılda rekor artış yaşandı 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin dolar olan su ürünleri ihracatı 2020 yılında 26 milyon doları geçti Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Norveç’te balıklarda çıkan hastalık sonrası Karadeniz’de yetişen alabalığa çok büyük bir talep oldu”
YEREL HABERLER İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı Trabzon’dan su ...
Trabzon’da ameliyata alınan hastanın karnından 21 kiloluk tümör çıkartıldı Tümör hem hastayı hem de ameliyatı yapan doktorları şaşırttı
YEREL HABERLER Trabzon’da ameliyata alınan hastanın karnından 21 ...
Trabzonspor FİFA başvurusuyla ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor FİFA başvurusuyla ilgili açıklama yaptı
Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Doğu Karadeniz´de evlenme ve boşanma sayısı azaldı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de evlenme ve boşanma sayısı azaldı
Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına ...
Uzun süredir tezgahlarda görülmüyordu, balık av sezonunun sonları doğru ortaya çıktı Balıkçı ağlarına nadir olarak takılan Kırlangıç Balığı boyuna göre kilosu 120-150 TL'den satışa sunuldu
YEREL HABERLER Uzun süredir tezgahlarda görülmüyordu, balık av ...
Doğu Karadeniz insanı artık geç evleniyor Yörede ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,6 ve kadınlarda 25,8 olurken bu yaşlar Türkiye ortalamasının üzerinde
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz insanı artık geç evleniyor Yörede ...
Trabzon´da mağlubiyet hüznü manşetlerde
YEREL HABERLER Trabzon´da mağlubiyet hüznü manşetlerde
Trabzonspor evinde kayıp!
YEREL HABERLER Trabzonspor evinde kayıp!
Balık şehri Trabzon'da ilk “Sushi Workshop” ilgi çekti
YEREL HABERLER Balık şehri Trabzon'da ilk “Sushi Workshop” ilgi ...
Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti
YEREL HABERLER Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti