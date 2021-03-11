Trabzon´da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı



Fatih TURAN/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Düzköy ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik bir eve düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, çok sayıda meri ve fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenimahalle´de bir evde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı C.Ş.´ye ait eve baskın düzenledi. Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 117 tabanca mermisi, 3 şarjör, 206 fişek, 2 tabanca kabzası ve muhtelif miktarda tabanca parçası ile çok sayıda fişek kovanı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli C.Ş., `silah ve mühimmat kaçakçılığı´ suçundan gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Düzköy

2021-03-11 11:43:06



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