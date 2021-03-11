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Trabzon´da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

DHA

Trabzon´da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı


Fatih TURAN/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Düzköy ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik bir eve düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, çok sayıda meri ve fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenimahalle´de bir evde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı C.Ş.´ye ait eve baskın düzenledi. Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 117 tabanca mermisi, 3 şarjör, 206 fişek, 2 tabanca kabzası ve muhtelif miktarda tabanca parçası ile çok sayıda fişek kovanı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli C.Ş., `silah ve mühimmat kaçakçılığı´ suçundan gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Düzköy
2021-03-11 11:43:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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