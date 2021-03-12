Trabzon ve Rize´de kar yağışı nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu kapandı

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TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz´in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Trabzon ve Rize´de 12 ilçede 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, etkisini gösteren soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar, beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Trabzon'da 5 ilçede 20 mahalle yolu, Rize´de 7 ilçede ise 88 köy yolu ulaşıma kapandı. Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-03-12 10:27:40



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