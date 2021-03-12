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Karnındaki şişlik şikayeti ile hastaneye geldi, 21 kiloluk tümörü görünce şaşkınlık yaşadı 106 kilodan bir anda 85 kiloya düştü

İHA

Karnındaki şişlik şikayeti ile hastaneye geldi, 21 kiloluk tümörü görünce şaşkınlık yaşadı 106 kilodan bir anda 85 kiloya düştü

Trabzon’da yaşayan Sebahattin Hellaç, birkaç aydır yaşadığı karın şişliği şikayeti ile başvurduğu hastanede şaşırtan gerçeği öğrendi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan Hellaç’ın karnından 21 kilo ağırlığındaki tümör çıkartıldı.
Trabzon’da bir süredir karnında şişlik ve ağrı şikayeti sonucu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 52 yaşındaki Sebahattin Hellaç’ın Genel Cerrahi Polikliniğinde yapılan tetkikler sonrasında karnında 35x33 cm civarında bir kitle tespit edildi. 106 kilo olarak hastaneye başvuran Hellaç’ın karnındaki kitle için Op. Dr. İsmet Çelik ve Uzm. Dr. Aydın Aktaş tarafından ameliyat kararı verildi. 1 saat 15 dakika süren başarılı ameliyat sonrası Hellaç’ın karnından 21 kilo ağırlığında tümör çıkartıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımdan servise alınan Hellaç’ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, 21 kiloluk tümör hem doktorları hem de hastayı şaşırttı.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği’nden Op. Dr. İsmet Çelik, yaptığı açıklamada, ameliyatta kitlenin çok daha büyük olduğunu gördüklerini belirterek, “52 yaşında erkek hastamız karın şişliği, karın ağrısı, kilo alma şikayeti ile bize başvurdu. Muayenemizde hastanın karın şişliğinden daha çok kitlesel bir imaj verdi. Gerekli tetkik ve tahlilleri yaptıktan sonra görüntüleme aldık. Tomografisinde 35x33 cm civarında bir kitle olduğunu gördük. O tomografiyi incelediğimizde ilk başta baskiler yapılarla herhangi bir bağlantısının olmadığını gördük. Gerekli ameliyat hazırlıkları yaptık. Ameliyatta çok daha büyük olduğunu gördük. Uygun teknik ve cerrahi yöntemle tümünü çıkardık. Kontrol altında olsun diye yoğun bakımda yatırdık. Ertesi gün genel tahlilleri yaptıktan sonra gözlemlerimiz iyi olduğunu görünce hastayı servise aldık. Çok şükür serviste herhangi bir problem yaşamadık. Hastada rejime başladık. Rejimini alıyor. İnşallah Pazartesi günü hastayı taburcu edeceğiz” dedi.

“Hastanemizde gördüğümüz en büyük kitle”
21 kiloluk kitlenin şaşırttığını kaydeden Op. Dr. İsmet Çelik, “Bu kitleler çok az bulunurlar. Ama genelde geç bulgu verirler. Geç bulgu verdikleri içinde büyük kitlelere ulaşıyorlar. Bizim hastanemizde gördüğümüz en büyük kitle olduğunu gördük. Bu bizi şaşırmakla beraber biraz zorladı. Teknik donanım ve hastane koşulları buna el verdi” şeklinde konuştu.
Uzm. Dr. Aydın Aktaş ise ameliyatın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğünü belirterek, “Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik. Kitleyi çıkarttık. Hastamızın durumu şuanda iyi. Patoloji sonucu çıkınca bundan sonraki tedavi tam olarak değerlendirilecek. Bir tedavinin gerekip gerekmediği bununla sonuçla anlaşılacak” diye konuştu.

“Böyle bir şey beklemiyorduk; çok rahatladım”
Karnında 21 kiloluk kitle ile yaşayan 52 yaşındaki Sebahattin Hellaç ise ameliyat sonrası çok rahatladığını dile getirdi. 78 aydır bir şişlik hissettiğini vurgulayan Hellaç, “O dönem kilo da aldım. Kovid19 nedeniyle hastanelerden de uzak kaldık. Gelmeye çekiniyorduk. Sonra hastaneye gelmeye karar verdim. Hocalarımız sağolsun teşhisi koydular. Çok şükür şuan iyiyim. Hastaneye gelirken kilom 106 idi. Herhalde şuan 85 kilo civarındayım. Çok rahatladım. Bizde böyle bir şey beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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