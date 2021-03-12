Trabzonspor'un yüzü deplasmanda gülüyor

İç sahaya göre dış sahada daha başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor'da deplasman maçları yüzleri güldürüyor. Bordomavililer bu sezon aldığı 7 mağlubiyetin 1'ni dış sahada alırken geri kalan 6 mağlubiyeti ise evinde oynadığı maçlarda aldı.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi dış sahadaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020’de dönemin teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 31'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordomavililer deplasman maçlarında yenilmedi.



Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordomavililer deplasman maçlarında 29 puanla dış saha sıralamasında Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alırken, iç saha ise 22 puan toplayarak iç saha puan durumunda 9. sırada yer aldı.



Deplasmanda Avcı ile yenilmedi

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçını kazanarak dış saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Bordomavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.



Abdullah Avcı ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıkmıştı

Bordomavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordomavili takımın başında ilk resmi maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 10 galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibiyle birlikte Süper Lig'de 21 maçına çıkacak olan Avcı, geride kalan 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



Yolculuk yarın

Trabzonspor 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için yarın saat 14.30'da karayolu ile Erzurum'a hareket edecek. Bordomavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman sonrası Erzurum'a hareket edecek.

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