Trabzon'da tek katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü

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Salim SARIKOÇ/ SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON´un Sürmene ilçesinde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Sürmene ilçesinin Kahramanlar Mahallesi´nde, Selver Uzunkaya´ya ait ahşap evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Yamaçta bulunan eve giden yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2021-03-13 20:39:23



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