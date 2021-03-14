Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori" çağrısı

Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek

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Korona virüs (Covid19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon için Valilik "Evdekal TrabzonHedef Mavi Kategori" çağrısında bulunarak sosyal medyadan drone görüntüleri eşliğinde paylaşımda bulundu.

Trabzon'un havadan en işlek cadde ve en kalabalık meydanlarının boş görüntülerinin yer aldığı paylaşım ile şehrin kırmızı görüntüsünden önce turuncu ardından sarı ve mavi kategoriye kavuşması için Trabzonlular'ın gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

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