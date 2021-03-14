Trabzon Valiliği´nden `Evde kal, hedef mavi kategori´ paylaşımı

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Selman KUTLU/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen `Çok yüksek riskli iller´ arasında yer alan Trabzon'da, valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş görüntüleri ile `Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori´ mesajı verdi.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen `Çok yüksek riskli iller´ arasında olan Trabzon´da valilik, vatandaşlara çağrıda bulundu. Valilik paylaştığı cadde ve sokakların boş dron görüntüleri ile `Evde kal Trabzon, hedef mavi kategori´ mesajı verdi.

Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu´nca alınan üst düzey tedbirlerle vaka artışlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Trabzon alınan tedbirlerle son haftada en hızlı vaka azalışının yaşandığı kent olmuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selman KUTLU

2021-03-14 13:04:18



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