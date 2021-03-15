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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel İmperial Hastanesi’nden anlamlı bağış...

İHA

Özel İmperial Hastanesi’nden anlamlı bağış...

Özel İmperial Hastanesi Yönetimi, “14 Mart Tıp Bayramı” münasebetiyle Korona virüs (Covid19) salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere, salgın döneminde Korona virüse yakalanıp vefat eden tüm bireylerin çocuklarına burs tahsis etmek amacıyla hayata geçirilen Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'na bağış gerçekleştirdi.
Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nevzat Akkol beraberinde Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, polikliniklerde doktorları ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak bağış sertifikalarını takdim ettiler.
Başhekim Akkol, çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı bu mücadelede kaybettiğini belirterek, “Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde çok büyük mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanımızı da bu mücadelede kaybettik. Korona virüs nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarına ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Bugün vesilesiyle ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde icra etmeye çalışan tüm fedakar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutluyorum” diye konuştu.

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