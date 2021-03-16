'Çok yüksek riskli il' Trabzon'da caddelerde insan yoğunluğu sürüyor



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 'Çok yüksek riskli iller' arasındaki Trabzon'da cadde ve sokaklari insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

Trabzon'da 100 bin kişide vaka sayısı 222,32`ye gerilemesine rağmen kent 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alıyor. Vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen kentin cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Trabzonlu vatandaşlar, tedbirlere uyulması çağrısında bulunuyor.

Şehirler arası kısıtlama gelmeden vaka sayılarını düşürmenin mümkün olmadığını savunan Barış Keleş, "Karadenizliler sıcakkanlı insanlar. Doğa var, yayla var, sahil var, köy var. Şehirler arası bir kısıtlama gelmedikten sonra vaka sayılarında düşüşler mümkün olmayacaktır. Popülasyon kalabalık, bölge insanı iç içe. Zaten insanlar kötü bir kış geçirdiler. Hem ticari olarak hem de psikolojik olarak. İnsanlar çok yıprandı, çok bunaldılar. Bu haraketlilik sürekli olacaktır. İnsanlar kendilerini deşarj etmek istiyorlar. Uzungöl´ü, Zigana Dağı´nı boş bırakmıyorlar. Giderken insanlar yalnız gitmiyor. Çoluk çocuk, eş dost, akraba derken kalabalık gidiyorlar. Yani bu bölgede vaka sayılarını kontrol etmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

`BÜTÜN TRABZON DIŞARIDA´

Kurallara uyulmadığını söyleyen Zeki Engal ise, "Trabzon´da vakaları önlemek mümkün değil. Her yer çok kalabalık. Bir mesafe yok. Maske bile burada burunlar dışarıda bırakılarak takılıyor. Kimse kurallara uymuyor. Ben 70 yaşındayım. Belli saatler verdiler bize. Sadece o saatlerde dışarıya çıkabiliyoruz. Ben uzun zamandır dışarıya çıkmıyordum. Bir hava alayım dedim. Bunaldık çünkü. Bir de baktım ki bütün Trabzon dışarıda. Yazık. Herkesin dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

`İNSANLAR SOSYALLEŞMEK ZORUNDA KALIYOR´

Şahin Karaoğlu ise, "İnsanlar sosyalleşmek zorunda kalıyorlar. Hayatlarını geçindirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak zorunda insanlar. Sokaklar çok kalabalık. Biz zaten sıcakkanlı insanlarız. Çok yakın olduklarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Sadece yakın olmadıklarımızla mesafeli oluyoruz. Bu yüzden zaten virüs akraba, eş, dosttan bulaşıyor" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2021-03-16 12:40:07



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