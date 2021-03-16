Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor

DHA

Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Murat Karanlık'ın (26) süspansiyonlarını değiştirerek modifiye ettiği 1987 model otomobili, yolda zıpladığı izlenimi veriyor. Karanlık, "'Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim' dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım" dedi.
Trabzon'da oto alım satımı işiyle uğraşan Murat Karanlık, 1987 model 'Lada Vazz' marka otomobili modifiye etmeye karar verdi. Kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen hava ile yaptığı sistemle otomobilin zıplayarak gitmesini sağlayan Karanlık, yaklaşık 50 bin liraya mal olan aracına gözü gibi bakıyor. Karayolunda giderken zıpladığı izlenimi veren otomobili görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 
`HAYALİNİ KURDUĞUM ŞEYİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜM´
Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Murat Karanlık, "Arabamız Lada Vazz, Rus üretimi 87 model bir araba. Ben eski arabalar üzerinde uğraşıyorum. Arabaları alıp toparlayıp satıyorum. Bu tarz bir proje aklımızda hep vardı. Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım. Araba yaklaşık olarak 50 bin liraya bana mal oldu" diye konuştu.
`GÖRENLER ŞAŞIRIP KALIYORLAR´
Arabayı herkesin tanıdığını belirten Karanlık, "Araba zıplaya zıplaya gidiyor. Biz genellikle trafiğe kapalı alanlarda arabayı zıplatmaya çalışıyoruz. Çünkü çok dikkat çektiği için yolda bulunan diğer sürücülerin dikkati dağılsın istemiyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız videolarımız var. Arabanın zıpladığını görenler şaşırıp kalıyorlar. Artık herkes arabamızı tanıyor. Görenler video çekiyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bizim için bambaşka bir duygu. Çok soran oluyor 'bunu nasıl yaptınız' diye, 'meslek sırrı' diyoruz. Hızlandırılmış bir süspansiyon sistemi var. Motoru güçlendirdik, bu sayede lastikleri yerden kesebiliyoruz. Eski araba olduğu için dikkat çekiyordu zaten, şimdi ise ilgi oldukça arttı" dedi.
`HORON TEPESİMİZ GELİNCE'
Horon tepmek, kolbastı oynamak istediklerinde arabayı zıplatma moduna getirdiklerini söyleyen Mücahit Terzioğlu ise, "Bu araba, diğer arabalardan çok farklı. Yolda giderken arkadaşımız arabayı zıplatmaya başladığı zaman herkes arabaya bakmaya başlıyor. Çok dikkat çekiyor araba. Tavanı da zaten arkadaşımız araba zıplarken kafalarımız tavana vurmasın diye kestirdi. Arabanın zıplamasındaki asıl amaç, biz Karadenizli olduğumuz için horon tepmeyi, kolbastı oynamayı çok severiz. Horon tepesimiz gelince arkadaşımıza diyoruz, veriyor ayarı eller oynuyor, kollar oynuyor arabada, zıplamaya başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2021-03-16 16:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı: Rekabetin fazla olmadığı yerde seçenek az oluyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Rekabetin fazla olmadığı yerde seçenek ...
Vaka görülen lisede eğitime ara verildi; öğrencilerin kaldığı pansiyon karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vaka görülen lisede eğitime ara verildi; öğrencilerin ...
Abdullah Avcı: "Bulunduğumuz nokta geldiğimiz yer itibarıyla bence çok iyi"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Bulunduğumuz nokta geldiğimiz yer ...
Polis, `Uyuşturucu illeti Trabzon´da gezmeyecek´ notuyla baskının görüntülerini paylaştı
YEREL HABERLER Polis, `Uyuşturucu illeti Trabzon´da gezmeyecek´ ...
Trabzon’da “Andımız var” Operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da “Andımız var” Operasyonu
'Çok yüksek riskli il' Trabzon'da caddelerde insan yoğunluğu sürüyor
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli il' Trabzon'da caddelerde insan ...
Bu otomobil zıplıyor Süspansiyon sistemi değiştirilen otomobil yolda zıplayarak ilerliyor Trabzonlu gencin modifiye ettiği aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
YEREL HABERLER Bu otomobil zıplıyor Süspansiyon sistemi değiştirilen ...
Karadeniz'de ilk insanların yaşadığı mağarayı defineciler, talan etmiş
YEREL HABERLER Karadeniz'de ilk insanların yaşadığı mağarayı ...
Özel İmperial Hastanesi’nden anlamlı bağış...
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi’nden anlamlı bağış...
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı ...
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı ...
Doğu Karadeniz’de konut satışları yüzde 23,5 düştü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de konut satışları yüzde 23,5 düştü
Trabzonspor'un kanatları durdu
YEREL HABERLER Trabzonspor'un kanatları durdu
Deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor
YEREL HABERLER Deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor'da puan kayıpları ...
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı ...
Trabzon Valiliği´nden `Evde kal, hedef mavi kategori´ paylaşımı
YEREL HABERLER Trabzon Valiliği´nden `Evde kal, hedef mavi kategori´ ...
Trabzon’un her ilçesi ayrı bir tarihe tanıklık ediyor Önce Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surları sonra Düzköy ilçesi Koskarlı Mağarası'nda 13 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve obsidyenler ardından şimdi de Maçka ilçesinde Demir Çağı'na ait koloni kentinin izlerini bulundu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Serkan Demirel: “Maçka’da demir çağı olduğunu düşündüğümüz hatta erken demir çağına tarihlendirilebilecek bazı alanlar tespit ettik”
YEREL HABERLER Trabzon’un her ilçesi ayrı bir tarihe tanıklık ...
Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi Kategori" çağrısı
YEREL HABERLER Trabzon Valiliği'nden 'Evdekal Trabzon-Hedef Mavi ...