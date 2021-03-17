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Şinik Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi, sanayicilerin sorunlarını dinledi

İHA

Şinik Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi, sanayicilerin sorunlarını dinledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şinik Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde bulunan Şinik Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Zorluoğlu’na ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve beraberindeki ilgili daire amirleri eşlik etti.
Şinik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaları ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, “Sanayicilerimizin yaptıkları işleri yerinde gördük. Sıkıntıları, sorunları dinledik. Burası yeni yeni oturan bir organize sanayi bölgesi. Çok eski bir tarihi yok. Altyapısı büyük oranda tamamlanmış. İçme suyu şebekesi, kanalizasyon, yağmur suyu sorunu çözülmüş durumda. Arsalar büyük oranda tahsis edilmiş ve neredeyse her tarafta inşaatlar yapılmış, halen de yapılmaya devam ediliyor. Yol meselesi büyük oranda çözülmüş. Bir küçük içme suyu sorunu var. Onun isale hattı da inşallah kısa zaman içinde tamamlanacak. Şu anda biz TİSKİ üzerinden gereken su desteğini sağlıyoruz” dedi.
Pandemi sürecinden Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin de diğer tüm kesimler gibi olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Ancak yavaş yavaş yurt içinde ve yurt dışındaki bağlantılarının açılmaya başladığını ifade ettiler. Elbette sıkıntılı günler yaşadık. Bu süreç tam olarak atlatılmış değil ama iyiye doğru bir gidiş var. Yakın zamanda ulusal ve uluslararası pazarların da açılmasıyla, Şinik Organize Sanayi Bölgemizin önümüzdeki yıllarda isminden söz ettireceğine inanıyorum. Trabzon için de ciddi bir istihdam sağlayacak. Bunun ötesinde tabi Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimizin her daim yanındayız. Sanayicilerimizle görüştük ve altyapı meseleleri dışındaki pazar ve diğer konuları da konuştuk. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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