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Trabzon huzurevi sakinlerinden anlamlı mesaj 18 Mart Çanakkale Şehitleri Haftası ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla İstiklal Marşı okudular

İHA

Trabzon huzurevi sakinlerinden anlamlı mesaj 18 Mart Çanakkale Şehitleri Haftası ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla İstiklal Marşı okudular

Trabzon Köşk Huzurevi sakinleri 18 Mart Çanakkale Şehitleri Haftası ve 1824 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından “Dünün gençlerinden bugünün gençlerine” adı altında hazırlanan klipte huzurevi sakinlerinden Hasan Bey Bayraktar, Kamil Özdemir, Servet Bedir, Ahmet Kumtçu, Vamik Kadımoğlu, Hasan Kırımlı, Ali Çamurşen, Mehmet Kazan ve Adem Ali Kömürcü, İstiklal Marşı'nı okudu. Okunan İstiklal Marşı büyük beğeni toplarken, klibin sonunda "18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma haftası münasebetiyle tüm şehitlerimizi minnetle yad ederiz. Yaşlılar Haftası vesilesiyle de tüm yaşlılarımıza saygı ve hürmetlerimizi sunarız” ifadelerini yer verildii.

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