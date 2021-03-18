Ormanda ölü bulundu

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Tonya ilçesinde dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hasan K. (66), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu. Başından vurulduğu belirlenen ve yanında tabanca bulunan Hasan K.´nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
İlçeye bağlı Yenimahalle´de yaşayan 6 çocuk babası Hasan K., dün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Ailesi ve komşuları Hasan K.´yi aramaya çıktı. Bugün akşam saatlerinde yakınları Hasan K.´nin evine yakın ormanlık alanda başından vurulmuş cansız bedenini buldu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Hasan K.´nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Yapılan incelemenin ardından Hasan K.´nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU
2021-03-18 17:49:26
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