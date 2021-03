Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasi partilerin kapatılmasına prensip olarak karşı olduklarını belirterek, "Defalarca kapatılan bir siyasi parti çizgisi içinden gelen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir insan olarak en çok bunun açısını yaşadığını düşünüyorum" dedi.



Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon'un Ortahisar İlçesi 1. Olağan Kongresine katılarak Trabzon İl Başkanlığı binasını açılışını gerçekleştirdi. Trabzon esnafını ziyaret ederek, Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileriyle de bir araya gelen Babacan, daha sonra il Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak sohbet etti.



Siyasi partilerin kapatılması konusunun daha çok siyasi bir konu olduğunu belirten Babacan, "Yargının bir rolü olabilir ama bu süreç siyasi bir süreç. Biz prensip olarak parti olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Siyasi partilerde rol alan siyasi partilerde görevli insanların, hukuk karşısında hesap veriyor olmaları hukuk ilkeleri içerisinde önemlidir. Ama partinin bir kurum olarak kapatılması, kurum olarak bir ceza ile karşı karşıya kalmasına biz prensip olarak karşıyız. Nasıl ben hükümetteyken, hükümetin bir üyesiyken iktidar partisi kapatılmaya çalışıldığından prensip olarak nasıl karşı durduysam bugünde karşıyım. Sayın Erdoğan'ın da açıklamaları vardır. 'Parti kapatmaları ilkesel olarak yanlıştır. Kesinlikle yapılmamalıdır' diye çünkü kendisi de defalarca kapatılan bir siyasi parti çizgisinde, içinden gelen bir insan olarak bunun en çok acısını sayın Erdoğan yaşamıştır diye düşünüyorum. Biz prensip olarak karşıyız ama varsa hukuki sorunlar varsa yargıyı ilgilendiren hususlar bunlar bireysel bazda kuşkusuz her zaman yapılabilir" ifadelerini kullandı.



"Sorunların çözümü için doğru adres meşru siyaset zeminidir"

"HDP Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde terörle işbirliği yapan bir parti olarak yaşamını sürdürebilir miydi?" sorusuna ise Babacan, "Siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili mevzuat her ülkede ayrı ayrı bunun tek mevzuatı yok. Bu bir ağırlıklı olarak bir siyasi duruştur, bakıştır. Her ülkenin bakış açısı var ve bir genelleme yapmamız doğru değil. Bu konuda tutarlılık gerekiyor. Memleketin sorunlarının mutlaka ve mutlaka meşru siyaset düzleminde çözülmesi, ülkemizin sorunları var mı var. Ama bu sorunların çözümü için doğru adres meşru siyaset zeminidir" şeklinde konuştu.



Türkiye'de daha önce de Anayasa Mahkemesinin aldığı kararların bulunduğunu belirten Babacan, "3040 yıla baktığımız da kararlar var. Böyle konular ise genellikle siyasi bakış açısıyla karara bağlanıyor. Hukuki bakış açısından çok siyasi bakış açısı daha ağır basıyor. Kişiler baz alınsa ve onların eylemleri baz alınsa çok daha sağlıklı bir süreç işleyebilir yoksa kurum olarak böylesi bir yaklaşımı prensip olarak doğru görmüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de meşru siyaset üzerinde hiçbir örgütün gölgesinde olmaması gerekiyor"

Türkiye'de sorunlar var ise herkesin bu sorunların çözümünü siyasette araması gerektiğini belirten Ali Babacan, "Çözümleri meşru demokratik siyaset zemininde arayacak. Başka yerlerde ülkenin sorunlarının çözümü asla aranmamalıdır. Bu ülkeye yazıktır. Çocuklarımıza da yazıktır" diye konuştu.

