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Trabzon'da 45 öğretmen Covid-19 tedavisi görüyor

DHA

Trabzon'da 45 öğretmen Covid-19 tedavisi görüyor


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre 'Çok yüksek riskli iller' arasındaki Trabzon'da, koronavirüs salgınının başlamasından bugüne değin 5 öğretmenin yaşamını yitirdiği öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden alınan bilgilere göre; Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 45 öğretmenin tedavisinin sürdüğü, temaslı 70 öğretmenin de ev izolasyonunda olduğu kentte, 11 okulda ise salgın tedbirleri kapsamında eğitime ara verildiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 612 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü illerin yer aldığı Karadeniz Bölgesi´nde sıkı denetim ve kontroller devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32´ye gerileyip, düşüş olsa da yine en fazla vakanın görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon´da filyasyon ekipleri virüsün izini sürüp, temaslı kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vaka sayısında düşüş olmasına rağmen, `kırmızı´ renkle işaretlenen `çok yüksek riskli´ il durumundan kurtulamayan Trabzon´da, koronavirüs salgını sürecinde 5 öğretmenin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden alınan bilgilere göre; toplam 12 bin öğretmenin görev yaptığı kentte; Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 45 öğretmenin tedavisinin sürdüğü, temaslı 70 öğretmenin de ev izolasyonunda olduğu, 11 okulun ise salgın tedbirleri kapsamında eğitme ara verildiği belirtildi.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-19 15:07:45

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