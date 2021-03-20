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Süper Lig’in 31. haftasında sahasın MKE Ankaragücü’nü konuk edecek Trabzonspor’da Berat Özdemir maç kadrosundan çıkartıldı.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Trabzonspor'da Berat Özdemir kadrodan çıkartıldı. Bordomavili kulübün Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Berat Özdemir’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır” dedi.

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