Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar



Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31´inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetti. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kemal Yılmaz yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 0-0 beraberlikle döndükleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre MKE Ankaragücü karşısında ilk 11´de tek değişikliğe gitti. Geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı stoper oyuncusu Vitor Hugo, ilk 11'deki yerine dönerken, bu oyuncunun yerine forma giyen Hosseini ise bu kez yedek kulübesinde yer aldı. Bordo mavililerde; Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen'in yanı sıra maçtan saatler önce sakatlığı bulunan Berat Özdemir de ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

BERAT'IN SAKATLIĞI DÜZELMEDİ

Trabzonspor'da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

74´ÜNCÜ RANDEVU

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak için sahaya çıktı. Geride kalan 73 maçta; bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor´un rakibine üstünlük kurduğu dikkati çekiyor.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, düşme hattının bir üst basamağına çıkan ve son 3 maçını kazanan MKE Ankaragücü´nde, son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-03-20 19:03:18



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