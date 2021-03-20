Süper Lig: Trabzonspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavili ekibin 31 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ çaprazdan Djaniny rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top kaleci Friedrich'den döndü. Boşta kalan topu Ekuban boş kaleye gönderdi. 10

23. dakikada Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde Geraldo'yu düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

28. dakikada ceza sahası içinde Djaniny'in pasıyla topu önüne alan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Friedrich'in solundan filelere yolladı. 21

30. dakikada orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza sahası giren Djaniny, kaleci Friedrich'i de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31

33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Djaniny'in vuruşunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kornere çıkarmayı başardı.

45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Lobzhanidze'nin çaprazdan vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Devamında ceza alanına çevrilen topa Endri penaltı noktası üzerinden sert vurdu köşeye giden meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Kemal Yılmaz xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Hüseyin Türkmen xx, Edgar le xxx, Vıtor Hugo xxx, Marlon xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Yunus Mallı xx, Bakasetas xx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxx, Djaniny xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Flavio, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Afobe, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

MKE Ankaragücü: Friedrich x (Korcan dk. 37 x), Atilla x, Sarlija x, Kulusic x, Tiago Pinto x, İbrahim Akdağ x, Endri Çekici x, Geraldo x, Pantsil x, Lobzhanidze x, Torgeir Börven x

Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Assena El Hadji, Ali Kaan, Aliou Badji, Idriz Voca, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Ekuban (dk. 8 ve 28), Djaniny (dk. 28) (Trabzonspor), İbrahim Akdağ (dk. 26 pen.) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Hikmet Karaman (MKE Ankaragücü)

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