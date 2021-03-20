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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman: "Bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var"

İHA

Hikmet Karaman: "Bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bireysel hatalar yaptıklarını belirterek, maçtan ders çıkaracakları önemli pozisyonların olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 41 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, erken gol yediklerini dile getirerek, "Geri düşmelere rağmen birçok net fırsat bulduk. Son vuruşları iyi değerlendiremedik. Önce 41'lik skor beklemediğimiz, maçın da geneline baktığımızda ilk devre rakipten kaptığımız topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettik. Ya ilki ya ikinci ve üçüncü paslarda kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 34 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3. yediğimiz golde defans oyuncusu topla dribling yaparken bu şekilde topu kaybetmemeli. Ne olursa olsun çünkü biz ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor. Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar, yediğimiz gollere sebep oldu. Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 34 net pozisyon var. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 33, 43 belki de 53 de olabilirdi, Trabzon lehine. Ama oyunu 33'e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 21 den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız" ifadelerini kullandı.

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