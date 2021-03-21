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Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücü Haydar Söz (61) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Özdil Mahallesi´nde meydana geldi. Haydar Söz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilip takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Haydar Söz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Söz'ün kardeşi İsmail Söz ve Temel Y. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-21 11:45:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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