Üst sıralarda yaşanan kayıplar, Trabzonspor'un iştahını kabarttı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında ilk 3´teki takımların puan kaybı yaşaması, 4´üncü sıradaki Trabzonspor´u iştahlandırdı.
Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından Süper Lig´in 31´inci haftasında sahasında oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçen Trabzonspor´da, gözler üst sıralara çevrildi. Söz konusu haftada ilk üçte yer alan takımlardan Galatasaray´ın kaybetmesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş´ın da haftayı beraberlikle tamamlamaları Spor Toto Süper Lig´de 55 puanla 4´üncü sırada yer alan bordo-mavililerin iştahını artırdı.
FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORLAR
Milli aranın ardından Sivas deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, 4 günlük izin yaparak önce dinlenecek, ardından ise perşembe günü çalışmalara başlayarak eksik giderecek. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın üst sıralarda yaşanan ve kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çekerek fırsatları iyi değerlendirme noktasında öğrencileriyle bir toplantı yaptığı ve zirvenin yeniden şekillenebileceğini vurguladığı kaydedildi.
GEÇEN YILIN 6 PUAN GERİSİNDE
Bu arada ilk 8 haftada 6 puan toplayarak lige tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ancak teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve gelmesiyle toparlanıp 4´üncülüğe kadar yükselen bordo-mavililer, 30 maçlık performanslar dikkate alındığında geçen senenin 6 puan gerisinde kaldı. Kötü başladığı sezonda iyi toparlanan Trabzonspor, milli aranın ardından oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçını da kazanırsa, ikinci sırada tamamladığı geçen sezonki performansına kıyasla puan farkını 4´e indirecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-22 10:39:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.