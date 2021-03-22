Yavru kedi, horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru kedi, horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşıyor

DHA

Yavru kedi, horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşıyor


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da yavru kedinin, emekli Cafer Ermiş´in (72) sahibi olduğu horoz ve tavuklarla birlikte kümeste yaşaması, şaşkınlık yarattı. `Zeytin´ ismi verilen küçük kedi, civciv gibi tavukların arasında ve horozun kabarık tüyleri arasında uyuyor.
Ortahisar ilçesi 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde yaşayan Cafer Ermiş, emeklilik günlerini apartmanının bahçesinde `Brahma´ cinsi tavuk ve horoz besleyerek geçiriyor. Kabarık tüylü ve paçalı iki tavuk ve bir horozu bulunan Ermiş´in hayatı, kümesine dadanan sevimli bir misafir nedeniyle şenlendi. 6 ay önce ortaya çıkan yavru bir kedi, Ermiş´in tavukları ve horozundan ayrılmaz oldu. Parkta, bahçede birlikte dolaşan, aynı kaptan su içen ve kümeste birlikte uyuyan hayvanların ilginç görüntüleri ilgi odağı oldu. Horoz ve tavukların boyunlarına atlayıp oynayan kedi, gülümsetti.
HOROZUN TÜYLERİ ARASINDA UYUYOR
Cafer Ermiş´in torunu Miray´ın `Zeytin´ adını verdiği kedi, belediyeye ait besleme kulübesine hayvanseverlerin bıraktığı mamalarla karnını doyurduktan sonra, horoz ve tavuklarla vakit geçiriyor. Akşam vakti yaklaştığında Ermiş, evinin karşısındaki parkta gezen horoz ve tavuklarını kümese götürüyor. Yavru kedi de onlarla birlikte kümese geliyor. Tavukların tüneğine çıkan kedi, onların yanında, bazen de horozun kabarık tüyleri arasında uyuyor.
`KEDİNİN YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORLAR´
Mahalle sakinlerinden Sevgi Melek, kedinin tavuklarla beraber büyüdüğünü ve onlarla uyuduğunu söyledi. Kedinin başka hayvanlara yaklaşmadığını belirten Sevgi Melek, "Kedi geldiğinde minicikti, avuç içi kadardı. İlk başta anlamadım, `neden bunlarla geziyor´ dedim. Tavuklar onun koruması gibi oldu. Yanına kimseyi yaklaştırmıyorlar. Geçen gün genç bir delikanlı kediyi sevmek istedi. Üçü birden geldiler önüne, kedi kaldı arkada. Kedi bu üçüyle arkadaşlık yapıyor. Benim sesim başka çıkıyor, bunların sesi başka çıkıyor demiyor" diye konuştu.
Kümes hayvanlarıyla yavru kedinin yakınlaşması karşısında şaşkınlık yaşayan Cafer Ermiş, akşam olmadan önce parkta gezen hayvanlarını eve çağırıyor. Kedinin de onları takip ederek kümese girdiğini, horoz ile tavukların arasında uyuduğunu söyleyen Ermiş, "Biz de ilk gördüğümüzde kediyle tavukların veya horozun arkadaş olabileceğini düşünmemiştik. Gördüklerimiz bizim için de sürpriz oldu. Torunum kedinin ismini gözleri yeşil olduğu için `zeytin´ koydu. Biz onu `zeytin´ diye çağırıyoruz. Gün içinde evimizin önündeki parkı ziyaret etmeye gelenler tavuklarla kedinin birlikte olduğunu görünce cep telefonlarıyla resimlerini çekiyorlar" dedi.
`KEDİ TAVUKLARA SIRNAŞIKLIK YAPIYOR´
Yavru kedinin horozun kuyruğuna atlamaya çalıştığını belirten Cafer Ermiş, "Horozun kuyruğuna atlamaya çalışıyor. Bazen tavuklar ona gaga vuruyor ama buradaki gaye acıtmak değil, şakalaşmak anlamında gibi. Birbirlerinden şikayetleri yok. Genelde kedi tavuklara şımarıklık yapıyor. Hayvanları kapatmaya çalışırken kedi mutlaka bir yerlerden geliyor. Gelmediği zamanlarda da sabah erken saatte tavukların kümesten çıkışını bekliyor. Onlara şakalar yapıyor" diye konuştu. 
`HOROZ KISKANIYOR´
Kendi hayvanlarının da kediyi benimsediği ve horozun diğer hayvanları kıskandığını söyleyen Ermiş, "Tavukları koruduğu gibi kediye de sahip çıkıyor. Dışarıdan birinin müdahale etmesini istemiyor, kıskanıyor. Onlara her zaman yem vermeme rağmen tavuğa yaklaştığımda da bozulduğunu hissediyorum. Hırçınlaşıyor" ifadelerini kullandı.
Cafer Ermiş´in 6 yaşındaki torunu Miray Altınel de, "İsmini `Zeytin´ koydum. Her yere giriyor. Çağırdığımda bazen geliyor, bazen de gelmiyor. Kedi tavukla horozun yanında uyuyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-03-22 11:02:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üst sıralarda yaşanan kayıplar, Trabzonspor'un iştahını kabarttı
YEREL HABERLER Üst sıralarda yaşanan kayıplar, Trabzonspor'un ...
Jandarmadan evde kumar oynayanlara baskın: 35 kişiye 88 bin 482 TL para cezası
YEREL HABERLER Jandarmadan evde kumar oynayanlara baskın: 35 kişiye ...
Jandarmadan evlere kumar baskını; 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan evlere kumar baskını; 23 kişiye 88 bin ...
Başkan Genç: “Şehir merkezine yoğunlaşacağız”
YEREL HABERLER Başkan Genç: “Şehir merkezine yoğunlaşacağız”
Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 ...
Kazaziyeye pandemiye rağmen yoğun ilgi Trabzon’a özgü kazaziye ve hasır örücülüğü kursu kadınların gelir kapısı oldu Trabzon’da üretilen takı eşyaları Türkiye’nin farklı illerinde satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Kazaziyeye pandemiye rağmen yoğun ilgi Trabzon’a özgü ...
Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Ahmet Ağaoğlu: Hücum oyuncuları oyuna ağırlığını koyunca sonuç farklı oluyor
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Hücum oyuncuları oyuna ağırlığını ...
Abdullah Avcı: “Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp ...
Hikmet Karaman: "Bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Bu maçtan ders çıkaracağımız önemli ...
Ahmet Ağaoğlu: "Hücum hattındaki oyuncularımız ağırlığını koyunca sonuç farklı oluyor"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Hücum hattındaki oyuncularımız ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 4-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 4-1
Süper Lig: Trabzonspor : 4- MKE Ankaragücü:1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor : 4- MKE Ankaragücü:1 (Maç ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar
AK Parti’den Avrasya Üniversitesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti’den Avrasya Üniversitesi’ne ziyaret
Berat Özdemir maç kadrosundan çıkartıldı
YEREL HABERLER Berat Özdemir maç kadrosundan çıkartıldı
Kelebek hastası genç kız ebru sanatıyla kendine hayran bırakıyor Doğuştan çok nadir olarak görülen cilt hastalığına yakalanan Trabzonlu Ayşenur Aşkım Seymen, ebru sanatı sayesinde çok mutlu Hastalığından dolayı hayata küsmeyen Seymen, ebru sanatı sayesinde rahatlıyor
YEREL HABERLER Kelebek hastası genç kız ebru sanatıyla kendine ...
KTÜ’de yapımı süren inşaatlarda sona geliniyor Otopark inşaatı bu yıl Haziran ayı tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor
YEREL HABERLER KTÜ’de yapımı süren inşaatlarda sona ...
Trabzon’daki uyuşturucu operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon’daki uyuşturucu operasyonu Operasyonda ...