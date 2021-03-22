Trabzon’da kısıtlamaya uymayan 257 kişiye idari para cezası

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Korona virüs (Covid19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon’da denetimler aralıksız sürüyor.

Son 1 haftada yapılan denetimlerde 257 kişi idari para cezası uygulandı. Trabzon’da 1522 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 kişiye, toplam 541 bin 163 TL. idarî para cezası uygulandı.

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