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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TESOB Başkanı Kara: “İşyerlerinin kontrollü olarak açılmasını bekliyoruz”

İHA

TESOB Başkanı Kara: “İşyerlerinin kontrollü olarak açılmasını bekliyoruz”

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, zor durumda olan esnaf ve sanatkarı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla başta hizmet sektörü olmak üzere Trabzon’da da kontrollü açılma kararı beklediklerini vurguladı.
TESOB Başkanı Metin Kara, COVID19 risk haritası göz önüne alındığında Trabzon ve bölge illerinin yüksek riskli kategoride olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda Valiliğimiz koordinasyonunda oluşturulan ekiplerimizle tüm sektörlerde kontrollerimize ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız Trabzon başta olmak üzere bölge illerimizin de en kısa sürede düşük riskli iller kategorisine girmesidir. Ancak bir süre önce düşük riskli olan illerin yüksek riskle hale geldiğini görüyoruz. Ancak o illerde başta restoran ve kafeteryalar olmak üzere birçok işyeri kontrollü olarak çalışmaya devam ediyor. Trabzon’dan daha riskli hale gelen illerde bu işyerleri açıkken Trabzon’da kapalı olması, zaten zor durumda olan esnafımızı daha da zor duruma düşürüyor. İsteğimiz, Trabzon’da da işyerlerinin tüm tedbirlere uyarak, belli kısıtlamalarla yeniden açılması. Bu açılma en azından esnafımıza bir nefes aldıracaktır” dedi.
Başkan Metin Kara, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla son 1 yılda bin 200 esnafa 80 milyon liralık kredi temini sağlandığını da vurgulayarak, “Bu dönemde esnaf ve sanatkarımıza can suyu vermeye çalıştık. Zor dönemi geçirmeleri için önemli bir kaynak yaratıldı. Ayrıca 3 yapılandırma imkanı ile de ödemelerde çeşitli kolaylıklar sağlandı. Kredi ve kefalet kooperatifi aracılığıyla desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
TESOB Başkanı Metin Kara, pandemi sürecinin ilk gününden itibaren esnaf ve sanatkarlardan gelen her türlü talep ve çözüm önerisini rapor haline getirip ilgili makamlara ilettiklerini de vurgulayarak, “Esnaf ve sanatkarlarımızdan, odalarımızdan gelen sektörlerine yönelik talepleri ve çözüm önerilerini çeşitli aralıklarla rapor haline getiriyoruz. Bu raporları yerelden genele kadar tüm ilgili makamlara ulaştırıyoruz. Bu süreci de devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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