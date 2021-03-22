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Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı

DHA

Prof. Dr. Aydın: Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı


Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)- KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz´deki vaka artışlarıyla ilgili olarak Aydın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun müdahale ederek bölgede seyahatlerin ve eğitimin mutlaka denetim altına alınması gerektiğini söyleyerek, ""Vaka artışları nedeniyle artık bu bölgenin İl Pandemi Kurullarıyla yönetilecek durumdan çıktığını görmemiz lazım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 3 il, Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Geçen haftaya göre Samsun'un yanı sıra Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Çorum, Bayburt ve Artvin'de artış, Sinop, Ordu ve Gümüşhane'de iyileşme olduğu gözlendi. Tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının mutasyonlu virüsün etkisiyle yayılmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, Karadeniz Bölgesi´nde vaka kontrol kararlarında İl Pandemi kurullarının yetersiz kaldığını ve daha kapsamlı karar alınması gerektiğini savundu.
`KARADENİZ İÇİN MAJÖR KARARLAR ALINMALI´
KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz Bölgesi´nin 6 haftadır kırmızı bölgede olduğunu ve tüm ülkenin kırmızıya doğru gitmeye başladığını söyledi. Vakaların artmasına rağmen insan davranışlarında değişiklik olmadığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Virüs daha hızlı bulaşmasına rağmen bizim davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bu virüsün öne geçtiği anlamına gelir. Virüs daha fazla bulaştırıcılığını sürdürürken biz normalleşmeye çalışıyoruz. Virüsle bir bakıma inatlaşmaya çalışıyoruz gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu doğru değil. İl Pandemi kurullarının verdiği kararlarla iller yönetilmeye çalışılıyor ancak bu bölgenin artık il pandemi kurullarıyla yönetilecek durumdan çıktığını görmemiz lazım. Karadeniz Bölgesi için majör kararların alınabilmesi ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu´nun devreye girmesi gerekiyor. Bu bölgedeki seyahatlerin ve eğitimlerin mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Her türlü organizasyon denetim altında yapılmalı. Aksi halde virüsün bulaştırıcılığı devam ettiği sürece önümüzdeki haftalar daha da kötü günler bizi bekliyor olabilir" dedi.
`NORMALLEŞMEYE ÇALIŞMAMIZ RİSK´
Mutasyonlu virüslerin artmasıyla Fransa, Almanya gibi ülkelerin kapanmaya yönelik tedbirler aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Almanya, Fransa tam kapanırken bizim normalleşmeye çalışmamızın risk oluşturduğunu unutmayacağız. Biz normalleşmek isteyebiliriz. Vatandaşlarımız da bunu çok istiyor ancak normalleşebilmemiz için virüsle birlikte yaşamamız gerektiğini unutmamak gerekiyor. Bu virüs var olduğu sürece davranışlarımız o virüsün bulaşıcılığını engelleyecek yönde davranırsa normalleşebiliriz. Aksi halde yaptığımız her hareket virüsün bulaşıcılığını artırıyorsa yanlış bir yol izliyoruz" diye konuştu.
´20 GÜNDE TEMİZLEMİŞ OLURUZ´
Karadeniz´de vakaların artış gösterdiği Trabzon´da ise vatandaşlar, gidişattan memnun olmadıklarını dile getirdi. Bölgede vakaların artmasının önlenmesi için tam kapanma olması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Hüseyin Bahçekapılı, "Sinop´tan başlayıp Artvin´e kadar kapanacağız. Bütün ticarethaneleri, insanları eve kapatacak ve temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. 20 gün sonra Karadeniz´i temizlemiş oluruz" ifadelerini kullandı.
`İNSANLAR DENETİME UYMUYOR´
Gürhan Yavuz da insanların kuralları yok saydığını belirterek, "Minibüsler çok kalabalık. Yolcular arasında mesafe yok. İnsanlar denetime uymuyor. Ara sokaklarda insanlar sigara içiyor. Karışsak kavga edeceğiz. Ana arterlerde meydan bir şey yok ama ara sokaklara bakın herkes oralarda sigara içiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2021-03-22 14:40:03

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