Trabzon´da karantina uygulanan yer sayısı 836´ya ulaştı

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Selman KUTLU/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yerlerin sayısı 836´ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 1319 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nufusta görülen koronavirüs vaka sayısına göre, `çok yüksek riskli´ iller arasında bulunan Trabzon´da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor. Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina tedbiri uygulanıyor. Trabzon Valiliği´nce vatandaşlara tedbirlere ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selman KUTLU

2021-03-22 20:28:52



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