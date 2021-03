Avrasya Üniversitesi AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi’yi ağırladı

Adalet ve Kalkınma Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ı ziyaret etti.

Çebi, ziyaretinde Avrasya Üniversitesi’nin bölgenin kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak “Avrasya Üniversitesi şehrimizin en büyük marka değerlerinden biridir. Şehrimize kurulduğu günden beri her geçen gün güç katan önemli bir kurumumuzdur. Ben yönetimim adına başta sayın başkan Ömer Yıldız bey olmak üzere, yönetimine, tüm akademisyenlerine teşekkür ediyorum. İyi ki bu şehirde Avrasya Üniversitesi var. Biz her anlamda her yerde yanlarında olacağı, destekleyeceğiz. Bu üniversitemizin ilimiz için daha da büyümesini istiyoruz. Bu şehrin önemli bir eğitim şehri olması için daha da fazla destek olmalıyız. Trabzon eğitim, turizm ve spor şehridir. Biz eğitim anlamında geçmiş yıllara nazaran çok yol kat ettik. Bu anlamda Ortahisar ilçemizin güçlü bir potansiyeli var. İlçemiz Türkiye’de 23 ilden daha fazla nüfusa sahip bir ilçedir. Ortahisar ilçemizde iki yerleşkesi bulunan Avrasya Üniversitemizin öğrenci sayısının daha da artması için bizler siyasi anlamda tüm desteğimizi sağlayacağız” dedi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise “Ziyaretimize gelen Ortahisar İlçe başkanımız Selahattin Çebi ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Trabzon’un önemli bir eğitim şehri olabilmesi için birlikte çalışmamız gerekir. Burada ilk olarak yapmamız gereken açılmayı bekleyen yeni fakültelerimizin açılması için birlikte mücadele etmektir. Bu anlamda tüm idarecilere görev düşmektedir. Avrasya Üniversitesi büyürken Trabzon şehrini de büyütecektir. Buradaki bir eğitim kurumu ne kadar güçlü olursa ilimizde her alanda o kadar güçlü olur. Fiziki ve akademik alt yapımız hazırdır. Bölgenin değil ülkenin en güzel yerleşkelerini oluşturuyoruz. Tüm gayretimiz ülkemizin değerli yarınları içinidir. Bu güzel şehrimizde hep birlik hem ülkemizde hem de dünyada saygın bir üniversite kimliği oluşturacağız” diye konuştu.

